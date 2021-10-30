草東鼓手蔡憶凡猝逝　生前15小時發文「哭到崩潰」

金曲樂團「草東沒有派對」鼓手蔡憶凡被發現陳屍在防疫旅館，得年26歲。蔡憶凡生前15小時曾在IG發文，情緒悲痛表示從小陪伴她長大的愛犬「土豆」生重病，隨時可能離世，「也許明天，牠在夢中就走了，最心痛的是，我在隔離，無法陪伴在側，甚至無法見到最後一面，已經哭到崩潰的我，不知道怎麼面對這一切。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-10-30 21:34:46｜2021-10-30 21:46:19
在蔡憶凡14歲那年，愛犬「土豆」來到身邊陪伴她，多個小傢伙在地上蹦蹦跳跳，家裡變得活潑、熱鬧，蔡憶凡說土豆帶來無數歡樂，「寵物某種程度是一個家的核心。」只是後來土豆病得一塌糊塗，蔡憶凡翻著過往的照片，人在防疫旅館哭到崩潰。
蔡憶凡想土豆也許明天就走了，她可能見不到最後一面，不知道怎麼面對這一切，心痛向土豆喊話：「你要加油，一定要努力到姊姊隔離結束，姊姊隔離結束第一件事就是領著所有行李，往你身邊奔去，陪伴你人生的最後，姊姊愛你。」卻不料在旅館傳來憾事，令人唏噓。
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