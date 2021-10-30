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送宵夜挺「夜宿凱道」朱立倫籲蔡英文：執政者應該謙卑

▲ 送宵夜挺「夜宿凱道」 朱立倫籲蔡英文：執政者應該謙卑（圖／新頭殼）
▲ 送宵夜挺「夜宿凱道」 朱立倫籲蔡英文：執政者應該謙卑（圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2021-10-30 23:48:38

12月18日公投到數49天，國民黨在總統府前發起「夜宿凱道49天」行動，首日由國民黨立委蔣萬安，陪同活動發起人羅智強、鄭照新夜宿。國民黨主席朱立倫晚間9點半也帶著宵夜到場感謝支持者，更向總統蔡英文放話稱，「執政者應該謙卑，傾聽民意」。

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羅智強發起「夜宿凱道」，國民黨立委、雙北市議員等民代，首日紛紛到場力挺，輪番上台宣講，號召民眾對於四大公投案，投下同意票，現場也有逾200位藍營支持者，甚至有人攜帶裝備，準備陪同夜宿。

朱立倫也到場稱，今天是所有民意，對於健康、對於食安、對於公民權、對於環保、對於能源，發出怒吼，在凱道這裡告訴蔡英文，這就是民意，請民進黨、蔡英文不要每一天對抗民意，作為一位執政者，應該要謙卑，來了解民眾在想什麼、傾聽民意，不要對抗民意，整天只想到權力而已。

朱立倫還稱，蔡英文應該是要聽到民眾為什麼要反萊豬？萊豬不管來自台哪裡，他們都反對，因為那會影響到健康，總統不曉得有沒有聽過一句台灣話，「絕對別吃瘋豬肉」，蔡英文要改變民眾這樣子的俚語和觀念嗎？

另就公投綁大選案。朱立倫稱，這不是國民黨提出來的，而是蔡總統跟民進黨的人都說，讓民眾有公民權，公投跟大選綁在一起，怎麼（2018年）一輸就翻桌、就改變規則，這樣子怎麼會是民眾可以接受。另外民間團體所提出來的，對於環境保護的問題，或是能源安全問題，蔡英文有沒有試著跟這些團體溝通一下，當時想法跟主張到哪去了？

蔣萬安也上台稱，大家非常關注反萊豬議題，包括他是兩個孩子的爸爸，不希望我們的孩子、下一代吃到含有萊劑的豬肉，這是一個關鍵的時刻，公投就是民意的展現，人民作主、人民決定，他們要告訴民進黨，他們要捍衛食安和國民、下一代的生命健康安全。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

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