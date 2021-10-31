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電競／斬落傳奇！衛冕軍DK激戰5局擊敗T1　闖進S11決賽

▲DK在英雄聯盟S11世界賽四強戰，以3:2擊敗T1，闖進到最終決賽。（圖／取自LOL Esports 推特）
▲DK在英雄聯盟S11世界賽四強戰，以3:2擊敗T1，闖進到最終決賽。（圖／取自LOL Esports 推特）

記者黃建霖/綜合報導

2021-10-31 01:13:24｜2021-10-31 01:15:12

2021年《英雄聯盟》S11世界賽四強戰的對決，王者DK對上的是由傳奇中路Faker領軍的T1，雙方打滿了5場，最終DK在當家中路ShowMaker的出色發揮之下，最終以3:2險勝晉級。

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本來開賽前，外界無論是主流媒體還是一般賽迷，都看好衛冕軍DK能勝出。不過T1在這次世界賽成長相當多，已非LCK夏季賽時的狀態，年輕選手有破繭而出的趨勢。

第一局DK強勢拿下，不過第2和第3局T1在BP上主動出擊，先是用麗珊卓後選Counter勒布朗，之後又是Keria一手輔助極靈打亂對方陣腳，反而連下兩局，以2:1領先。

第4局ShowMaker展現當今世界第一中路的實力，發育良好的勒布朗神出鬼沒、輸出又極高，把舊時代的王者Faker完全壓制，讓後者被打出0/5/0的慘澹戰績，也順利的把戰局給般平。最後一把熟悉的戰歌響起，雙方皆破釜沉舟、放手一搏，DK選擇放出亞菲利歐，選下一個poke陣容，而T1也自信選下這個Gumayushi的自信角，並圍繞他組了一個理想的團戰陣容。

關鍵一戰，雙方都打得比較小心，前14分鐘雙方經濟幾乎是完全持平，雖然DK率先破掉首塔，但T1靠著轉線迅速拿掉了3座外塔。第22分鐘DK拿下第3條龍，不過T1也靠著在巴龍區視野抓到兩人，取得了1千塊的領先。

接著戰局開始出現變化，Canyon展現世界第一打野的價值，在巴龍區埋伏秒殺對方的趙信，雖然自己也被抓掉，但是讓自己隊伍得到中塔和地龍魂；接著T1想快速吃掉巴龍，但反而被DK一波成功的包夾，慘遭團滅。

之後在遠古巨龍團，DK再度打出團滅，也順利的拿下這個系列賽的勝利，繼續往衛冕之路邁進。而Faker要想拿下的第4冠，可能還得再等等了。

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