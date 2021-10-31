電競／斬落傳奇！衛冕軍DK激戰5局擊敗T1　闖進S11決賽

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第一局DK強勢拿下，不過第2和第3局T1在BP上主動出擊，先是用麗珊卓後選Counter勒布朗，之後又是Keria一手輔助極靈打亂對方陣腳，反而連下兩局，以2:1領先。
第4局ShowMaker展現當今世界第一中路的實力，發育良好的勒布朗神出鬼沒、輸出又極高，把舊時代的王者Faker完全壓制，讓後者被打出0/5/0的慘澹戰績，也順利的把戰局給般平。最後一把熟悉的戰歌響起，雙方皆破釜沉舟、放手一搏，DK選擇放出亞菲利歐，選下一個poke陣容，而T1也自信選下這個Gumayushi的自信角，並圍繞他組了一個理想的團戰陣容。
關鍵一戰，雙方都打得比較小心，前14分鐘雙方經濟幾乎是完全持平，雖然DK率先破掉首塔，但T1靠著轉線迅速拿掉了3座外塔。第22分鐘DK拿下第3條龍，不過T1也靠著在巴龍區視野抓到兩人，取得了1千塊的領先。
接著戰局開始出現變化，Canyon展現世界第一打野的價值，在巴龍區埋伏秒殺對方的趙信，雖然自己也被抓掉，但是讓自己隊伍得到中塔和地龍魂；接著T1想快速吃掉巴龍，但反而被DK一波成功的包夾，慘遭團滅。
之後在遠古巨龍團，DK再度打出團滅，也順利的拿下這個系列賽的勝利，繼續往衛冕之路邁進。而Faker要想拿下的第4冠，可能還得再等等了。