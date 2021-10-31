63個國家11／1入境泰國免隔離　台灣最後一刻入列

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泰國政府率先在10月21日公布第一波名單，其中包括中國、香港、美國、英國、澳洲、日本和歐盟多數國家等共46個國家，但這一波名單當中，並未列入台灣。
但在即將開放前夕，泰國外交部30日晚間再度更新名單，將46個國家，擴大至63個國家，台灣也在開放前最後一刻躋身進入免隔離名單。
根據泰國政府的規定，自11月1日開始，入境泰國的旅客將分為三類。第一類為「來自入境免隔離名單」的國家，且完整接種疫苗。旅客登機前必須在名單上的國家待滿21天，並且完整接種疫苗14天，還需持有出發前72小時內核酸檢測陰性證明，在泰國落地之後，還得再接受一次核酸檢測，在指定旅館等待結果，若為陰性就不需隔離，可自由活動。
第二類旅客則為來自「非名單上」的國家，但在抵達之前已完整接種疫苗滿14天，並從廊曼機場（Don Mueang）、清邁機場、蘇凡納布機場（Suvarnabhumi）、普吉機場、蘇美機場以及烏打拋機場（U-Tapao）等機場入境，就能在指定的17個「沙盒區域」活動，其中包括曼谷、普吉（Phuket）、清邁（Chiangmai）、春武里（Chonburi）、甲米（Krabi）、蘇美島（Samui）等地。這類旅客得先待在指定旅館7天，並於落地首日做一次核酸檢測，期滿再做一次檢測，若為陰性及可自由行動。
第三類旅客則為未完整接種疫苗，或是未接種疫苗，這類旅客得在指定旅館隔離10天，除了落地首日之外，第8天或第9天也得進行1次核酸檢測，若為陰性才能自由行動。
除了將旅客分類之外，泰國政府還規定入境旅客逼需要保額5萬美元的醫療保險，並在出發前透過Thailand Pass網站遞交相關文件，包括疫苗証明和保險證明，才能向泰國政府申請入境許可。
目前泰國政府承認的疫苗包括阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）、輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）、莫德納（Mordena）、國藥（Sinopharm）、科興（Sinovac）、嬌生（John&Johnson）及俄羅斯衛星-V（Sputnik V）。
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