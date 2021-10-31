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草東鼓手蔡憶凡離世　好友心痛曝生前對話：我不能接受！

▲草東沒有派對鼓手蔡憶凡（左2）突逝世。（圖／NOWnews影像中心）
▲草東沒有派對鼓手蔡憶凡（左2）突逝世。（圖／NOWnews影像中心）

娛樂中心/綜合報導

2021-10-31 07:55:25

金曲樂團「草東沒有派對」鼓手蔡憶凡昨（30）日被發現陳屍在防疫旅館，得年26歲。消息一出粉絲都震驚不捨，好友Mandark（梁丹郡）也在IG上心痛發文：「我不能接受欸。」

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▲草東沒有派對將於5月22日攻蛋開唱。（圖／草東沒有派對提供）
▲草東沒有派對鼓手蔡憶凡（左2）昨（30）日被發現陳屍在防疫旅館。（圖／草東沒有派對提供）
獨立樂團I Mean Us、甜約翰主唱兼鍵盤手Mandark，得知好友逝世，在IG分享兩人過往對話，當時Mandark疑似心情低落，說出：「感覺人生一直在失去」，蔡憶凡還安慰她：「沒事，不要沮喪。」從前在旁鼓勵給她安慰的好友，如今竟突然離世，讓Mandark無法置信，「最後的對話不是你教我不要沮喪的嗎？我不能接受欸！」

▲Mandark無法接受好友突然離世。（圖 / Mandark IG）
▲Mandark無法接受好友突然離世。（圖 / Mandark IG）
蔡憶凡與樂團從大陸演出後返台，在10月25日入住防疫旅館，預計11月8日解隔離，30日下午櫃檯人員聯絡不到她，在敲門數次後也未獲得回應，因此通報警方接手。警方趕抵現場後發現，蔡已死亡多時，且疑似為上吊輕生，而現場無外力入侵跡象，已初步排出他殺可能性，但確切死因仍待釐清。（編輯：薛羽彤）

▲Mandark曬與蔡憶凡對話。（圖 / Mandark IG）
▲Mandark曬與蔡憶凡對話。（圖 / Mandark IG）
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