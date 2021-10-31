日「駙馬」小室圭證實律師考試落榜　誓言明年2月再戰

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奧野善彥表示，當時也與真子對話，真子表示「就如同小室圭所說的」，並表明會繼續支持小室圭繼續苦讀。
小室圭2018年前往美國赴美國福坦莫大學（Fordham University）法學院攻讀，畢業之後進入紐約一家律師事務所擔任律師助理，並於7月參加紐約律師資格考。美國紐約州律師協會29日公布律師資格考試榜單，但上頭並沒有小室圭的名字，根據了解，本次考試有約9227人參加，錄取率約63%。
先前有日本律師曾表示，紐約州初次參加考試者的合格率約78%，若有通過考試，年薪可望達2000萬日圓（約台幣490萬元），但未取得資格者，雖能以助理身分工作，但年薪僅有約600萬日圓（約台幣147萬元）。
真子與小室圭原訂於2018年11月結婚，受到小室圭母親的金錢糾紛影響而延期。雖然兩人於本月26日結婚，但為了避免爭議，不但沒有盛大舉行婚禮相關儀式，已脫離皇籍、成為平民的真子還放棄了等同於嫁妝、約1.5億日圓（約台幣3717萬元）的「一時金」。目前兩人居住在東京的公寓，真子正在等待護照等文件辦妥，準備赴美國與小室圭展開新生活。但小室圭未如預定取得律師資格，他與真子的新婚生活往後恐怕也會受到衝擊。