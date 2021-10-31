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日「駙馬」小室圭證實律師考試落榜　誓言明年2月再戰

▲日媒證實小室圭律師考試落榜。（圖／美聯社／達志影像）
▲日媒證實小室圭律師考試落榜。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-10-31 09:39:09

日本皇室秋篠宮文仁親王的長女真子的新婚夫婿小室圭先前參加美國紐約的律師資格考試，但是榜單公布後，被發現小室圭並未出現在合格名單當中，引發熱議。對此，日本《NHK》報導披露，小室圭已經向律師界前輩證實自己在紐約律師考試中落榜，也承諾「我會努力，再繼續挑戰的」。

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根據《NHK》報導，小室圭先前在日本就職的律師事務所、同時也支持他去留學的所長奧野善彥接受採訪時透露，30日早上與小室圭通話時，小室圭證實「這次考試沒有合格，非常的抱歉」。小室圭接著強調，「會繼續挑戰明年2月的考試，我會繼續努力。」

奧野善彥表示，當時也與真子對話，真子表示「就如同小室圭所說的」，並表明會繼續支持小室圭繼續苦讀。

小室圭2018年前往美國赴美國福坦莫大學（Fordham University）法學院攻讀，畢業之後進入紐約一家律師事務所擔任律師助理，並於7月參加紐約律師資格考。美國紐約州律師協會29日公布律師資格考試榜單，但上頭並沒有小室圭的名字，根據了解，本次考試有約9227人參加，錄取率約63%。

先前有日本律師曾表示，紐約州初次參加考試者的合格率約78%，若有通過考試，年薪可望達2000萬日圓（約台幣490萬元），但未取得資格者，雖能以助理身分工作，但年薪僅有約600萬日圓（約台幣147萬元）。

真子與小室圭原訂於2018年11月結婚，受到小室圭母親的金錢糾紛影響而延期。雖然兩人於本月26日結婚，但為了避免爭議，不但沒有盛大舉行婚禮相關儀式，已脫離皇籍、成為平民的真子還放棄了等同於嫁妝、約1.5億日圓（約台幣3717萬元）的「一時金」。目前兩人居住在東京的公寓，真子正在等待護照等文件辦妥，準備赴美國與小室圭展開新生活。但小室圭未如預定取得律師資格，他與真子的新婚生活往後恐怕也會受到衝擊。


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