記得帶健保卡！郵局明起開放「未預約」民眾也可領五倍券
根據經濟部統計，振興五倍券第一梯次紙本領取達1519萬0617萬人，而且自今（2021）11月1日起，中華郵政再開放「未預約」民眾臨櫃領取紙本五倍券，想領券的人，可別忘了攜帶「健保卡」，若未領有健保卡者，則應攜帶國民身分證或經外交部認定的證件或居留證等身分證明文件。
記者顏真真/台北報導
2021-10-31 09:54:16
中華郵政今年採取網路、電話方式預約紙本五倍券，首波10月12日起受理預約民眾領券，根據經濟部統計，第一梯次郵局有333萬1452人領取紙本五倍券。而11月1日起，郵局將進一步開放「未預約」的民眾，還有一次預約6人以上的大宗領取五倍券，領券時間從11月1日起到明年的4月30日。
中華郵政也提醒，領取五倍券者請攜帶「健保卡」，未領有健保卡者，則應攜帶國民身分證或經外交部認定的證件或居留證等身分證明文件。領券時將透過系統檢核資格，不符合資格者無法領取。
為什麼要憑「健保卡」領取振興五倍券？中華郵政表示，主要是以利郵局透過健保卡元件讀取卡片內證號、姓名及相關元件，即時連線至健保署、關貿取驗簽章、辨識身分，並確認領券資格。若因健保卡遺失或因卡片毀損無法讀取，就要先洽健保署換卡，再憑健保卡至郵局領取振興五倍券。至於委託他人到郵局領取振興五倍券時，除本人的健保卡，應同時出具受託人的身分證明文件，不須填寫委託書。
另外，第二梯次紙本券預訂，10月31日是第二梯次截止日，民眾可選擇五倍券官網或超商預訂，11月8日到11月21日再到自己指定的超商等通路領取，錯過此梯次紙本預定的民眾，也可選擇綁訂數位券。