江啟臣談夜宿凱道：公投是「人民作主」非「政黨對決」
為了迎戰年底公投，台北市議員羅智強發起夜宿凱道49天活動，國民黨主席朱立倫、多位立委、地方民代都到場支持。國民黨前主席江啟臣表示，民進黨的做法是把「人民作主」，打成「政黨對決」，汙名化公投。
記者羅婉庭／台北報導
2021-10-31 10:25:27｜2021-10-31 10:26:14
江啟臣昨晚發文表示，台北的冬天對身為台中人的他來說很冷，躲在被窩裡，是人之常情， 能溫暖度日誰想在路上吹風？ 但羅智強卻發起夜宿凱道49天的活動，前文傳會副主委鄭照新也立刻響應，「他們都不是傻瓜，但為了讓國家好起來不惜當一次傻瓜」。
江啟臣說，夜宿凱道為的就是1218的公投，和人民站在一起，把裝睡的人叫醒。 民進黨用各種媒體、網路資源，鋪天蓋地大內宣，想掩蓋真實民意，而唯有公投，才能用選票告訴民進黨，什麼才是民之所欲。
江強調，從去年至今，每一份民調都告訴蔡政府，人民在乎食安，不吃萊豬；人民要公投綁大選，落實直接民主；但每一次民進黨都站在人民的對立面，把人民作主，打成政黨對決。他喊話蔡英文及行政院長蘇貞昌，表示公投是憲法賦予任何一位國民的權利，由基層人民，而不是高高在上的官員、政客，來決定國政方向，反對公投、汙名化公投，就是反對民意、與人民為敵。