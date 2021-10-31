員警射傷案　最後一嫌拒捕遭警還擊16槍中彈不治

岡山分局壽天所員警10月26日跨轄到三民區昌裕街查訪案件時，突遭隔壁房4名嫌犯衝出開槍，造成陳姓員警左小腿受到子彈彈跳擦傷，除了現場逮捕的48歲的劉姓犯嫌外，另有3名犯嫌在逃，警方陸續將人逮捕，並在今日凌晨前往逮捕最後一名開槍射擊員警的陳嫌，但陳嫌因持槍拒捕，遭警方還擊送醫不治。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-10-31 10:39:37｜2021-10-31 10:44:38
岡山分局壽天所陳姓、劉姓等2名員警（無攜帶槍械）日前到三民區查訪殺人未遂通緝犯，在昌裕街某處民宅查訪時，忽遭3名男子開門衝出，其中1名犯嫌向員警開槍，造成27歲的陳姓員警左小腿擦傷，其中3名嫌犯趁隙衝出搭乘2部自小客車逃逸，警方亦查出在逃嫌犯為50歲的林嫌，以及綽號「善良」、「蛋頭」的嫌犯等三人。
三民二分局警方在27日凌晨5點，持拘票在旗山區某汽車旅館追緝到案，現場查獲毒品海洛因1包（0.17公克）、安非他命1包（0.62公克）、搖頭丸3顆（1.46公克），當場逮捕綽號「蛋頭」的41歲李姓嫌犯；晚間6點30分左右，再持拘票在台南市東區追緝50歲的林嫌到案，現場查扣海洛英3包（2.42公克）、安非他命2包（11.47公克）、手機3支等證物。
台南及高雄警方共組專案小組，於今（31）日0點42分許持拘票在臺南市中西區康樂街某地下1樓出租套房拘捕42歲陳嫌，臺南市警局保安大隊特殊任務編組警力破門喝令時，就見陳嫌坐在床上持槍對自己頭部射擊2次未果（2顆退彈有擊發痕），後竟續拉滑套上膛槍口指向攻堅員警。
因情況急迫，現場三位員警還擊射擊16槍制止陳嫌繼續開槍射擊，陳嫌遭擊倒後，警方立即通報救護人員到場實施緊急救護，再續送臺南市成大醫院急救後，宣告不治，案發現場由轄區臺南市警局派員進行封鎖、實施鑑識及後續相驗作為；並於現場查扣改造手槍1枝、子彈14顆、毒品安非他命4包（計44.6公克）、吸食器3組、現金62,015元等證物；到這，開槍射傷員警的4名嫌犯已全數落網，均將依法移請高雄地檢偵辦。