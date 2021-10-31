習近平21個月未出國　紐時：不再向國際妥協、露自信形象

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《紐約時報》報導指出，習近平已經21個月沒有離開中國，且時間不斷的增加。不僅彰顯出中國將重心轉向國內，也顯示出中國不再向國際社會妥協。
在無法滿足自身利益的情況之下，中國認為不再有必要與美國以及其他國家進行任何合作，或是任何表面上的合作。
中國確實將目光轉向了國內，官員們關注的是習近平的健康以及內部政治謀劃，包括明年將舉行的中共第二十屆全國代表大會（二十大），預料習近平將會再掌舵5年，因此對習近平而言，外交活動的重要性已經不如他掌權初期。
不過習近平缺席國際舞台，也讓中國取代美國的雄心受到打擊，近來中國也與世界其他國家的關係急轉直下。在貿易、台灣以及其他問題面臨日益緊張局勢的情況之下，習近平的缺席也讓他失去親自應對聲譽不斷下滑的機會。
不到一年之前，習近平才做出大幅讓步，以便與歐盟簽署投資協定，卻因為中國和歐盟因為新疆維吾爾族的人權議題相互制裁，相關討論就遭到凍結。自那時開始，北京當局就沒有接受歐盟發出習近平的會面邀請。
柏林墨卡托中國研究中心（MERICS）研究員李愛玲（Helena Legarda）表示，習近平不出訪，減少或排除了與領導高層交流的機會。李愛玲說明，從外交面來說，面對面會談時常是化解協議中遺留障礙，或是化解緊張局勢的關鍵。
習近平缺席羅馬峰會和格拉斯哥會議，也讓當今世界面臨的最迫切解決的疫後復甦以及全球暖化問題上難以取得有意義的進展。而兩場會議皆會出席的美國總統拜登在上任之後尚未與習近平進行會談，《紐約時報》指出，恐怕近期內也不太可能碰面。不過兩人已經同意今年底以前舉行視訊會談，確切日期還沒公布。
儘管習近平未踏出國門，但是仍沒有放棄外交。塔利班在阿富汗掌權之後，中國和俄羅斯在與塔利班的談判中發揮主導作用。習近平還與包括德國總理梅克爾在內的歐洲領袖進行過幾次電話會談。在本週，法國總統馬克宏以及英國首相強生進行通話。
在拜登疾呼要建立一個「民主國家陣線」來應對中國的挑戰，習近平也同樣在招兵買馬，找尋自己的盟友，包括俄羅斯和發展中國家，以反抗他認為的西方偽善者。
不過相較於先前頻頻出訪，習近平確實不再踏出國門。他最近一次出國是在2020年1月，造訪緬甸。回國後沒幾天，中國當局對新冠疫情爆發中心武漢，下達封城令。習近平也停止接待外國官員。封城數週後，他曾會見世界衛生組織秘書長譚德塞，以及柬埔寨和蒙古領導人，最後一次已知的與外國官員會面，是2020年3月在北京會晤巴基斯坦總統艾維（Arif Alvi）。
美國政治風險顧問公司歐亞集團（Eurasia Group）分析師湯瑪斯（Neil Thomas）統計，在疫情爆發前，習近平平均每年訪問14個國家，在國外的天數約34天。遠遠超過美國前總統歐巴馬的25天，以及川普的23天。
在過去，中國領導人以頻繁出訪為賣點，尤其喜歡展現他們樂於訪問貧困國家。根據湯瑪斯統計，疫情爆發前，習近平是第一個在年度出訪次數上超越美國總統的中國領導人。但現在習近平屏棄了過去中國在國際舞台上應該要謙遜的想法，而是試圖透過視訊會議，展現中國充滿自信的新形象。