線民風暴朱立倫稱非國民黨所為！ 時力民調：44％不同意
立委黃國書因「線民」風暴宣布退出民進黨，並不再連任立委，等於宣布退出政壇。國民黨主席朱立倫對此表示，那是「大時代的情治單位」，而不是國民黨。時代力量智庫今（31）日發布的最新民調顯示，有44.1%民眾不同意朱立倫的說法，遠高過同意的31.5%。
記者呂炯昌／台北報導
2021-10-31 12:38:17｜2021-10-31 12:39:28
時力以執政滿意度、合併升格、轉型正義、物價飆漲與城中城大火等議題進行民調。針對黃國書坦承自己擔任過國民黨威權時期的政府線民，國民黨主席朱立倫回應表示，那是「大時代的情治單位」，而不是國民黨，詢問受訪者是否同意這種說法？結果顯示，9.2%非常同意，22.3%還算同意，22.5%不太同意，21.6%非常不同意，24.4%無明確意見。換算下來，31.5%同意，44.1%不同意。
民調詢問，隨著越來越多威權時期檔案被公開，可以預期將有更多公職人員會被揭發曾擔任國民黨線民。請問您認為，這些公職人員適不適合繼續擔任民意代表及政府官員？民調顯示，2.8%認為非常適合，31.8%還算適合，27.5%不太適合，18.2%非常不適合，19.7%無明確意見。換言之，34.6%適合，45.7%不適合。
時力智庫執行長李兆立表示，身為最大在野黨，卻如此扭曲史實，毫無反省的跡象，更印證了台灣的轉型正義應該加速進行。相較於台灣轉型正義進度的緩慢及兩大黨的躊躇，民眾對於民主轉型及是非正義的需求其實非常清楚，也證明了「除垢法」不僅有必要性，也有相當的民意支持。時代力量會繼續倡議，也希望下一階段的轉型正義立法能夠納入。
本次調查對象為台灣全國年滿20歲的一般民眾，採用市話調查方式，以分層比例隨機抽樣進行，調查時間10月23日至27日，共完成1068份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點。