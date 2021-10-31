誤殺好友！亞歷鮑德溫愧疚8天受訪：這是兆分之一機率
好萊塢男星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）拍攝新片《Rust》不慎用道具槍擊斃女攝影師Halyna Hutchins，另誤傷導演兼編劇Joel Souza，他繼22日發表書面聲明後，昨（30日）首度公開受訪，「這是兆分之一機率才會發生的事故。」
娛樂中心／綜合報導
2021-10-31 14:25:22｜2021-10-31 14:49:46
據《ABC News》報導，亞歷鮑德溫不堪狗仔跟拍，在住家外接受訪問，開頭就強調：「我被禁止發表任何評論，我不能，因為案件正在進行調查。」接著提到意外身亡的Halyna，「她是我的朋友，我到Santa Fe開始拍攝的那天，我帶她和導演Joel一起吃晚餐。」
亞歷鮑德溫說到一半，老婆上前試圖打斷，但被他拒絕，「我們是一個非常非常...運作很順暢的劇組，一起拍一部電影，然後發生這件可怕的事」，期間有記者忘記女攝影師Halyna的名字，遭鮑德溫老婆斥責：「她的名字是Halyna，如果你花這麼多時間等我們，應該知道她的名字。」
此外，亞歷鮑德溫透露，事發後他和Halyna老公及年幼的兒子見面，Halyna老公哀痛欲絕，自己羞愧又懊悔，目前與對方保持聯繫，鮑德溫也嘆：「電影片場時不時有意外發生，但沒有像這樣的，這是兆分之一機率才會發生的事故，我們急切地等待警方告訴我們調查結果。」（編輯：楊穎軒）