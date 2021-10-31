大安濱海打造觀景綠森林　探索自然生態環教

大安濱海樂園觀光建設再強化！台中市政府觀光旅遊局推動「大安風景區海灣觀光設施改善工程」，積極打造大安濱海樂園成為綠光森林，針對大安濱海北園沙灘海堤旁休憩區、大安濱海樂園北側防風林帶區域進行整體規劃嶄新設計，目前已完工開放，提供大小朋友一個安全舒適親海觀星環境及自然生態環教首選空間。



觀旅局表示，大安濱海樂園每年冬季東北季風吹襲沿海海岸沙灘，影響大安濱海樂園及周邊濱海居民生活作息，市府爭取經費推動改善工程，以自然生態打造全新海線觀光綠腹地，改善飛砂危害濱海樂園及周邊區域生活環境，包括大安濱海露營區北側原生植物區防風林帶密植黃槿 600 棵及木麻黃 400 棵以阻絕濱海風沙。



觀旅局指出，總植栽腹地面積約為 4370 平方公尺，已於日前完工，形成一道綠色防風林，除可阻絕風沙外，種樹也能節能減碳降低地表輻射溫度；另外也在大安濱海沙灘區設置觀海平台及改善堤頂步道，增設造型座椅供遊客休憩外，沙灘戲水區則設置賞星悅目星座座椅，讓遊客觀海、聽浪、看星星，體驗美麗大安濱海海景，讓民眾寓教於樂中體驗親子互動，帶動海線觀光人潮，創造海線地區觀光新契機。



觀旅局指出，大安濱海樂園去年 7 月以 OT 方式委外營運後，建造親子家庭、情人朋友的濱海豪華露營空間新選擇，開放到現在已吸引眾多遊客前往體驗親海戲水、觀賞夕陽、探索生態、觀星夜宿享美食，也成為網美網帥拍照打卡的熱搜海洋勝地，在這裏可以玩沙戲水欣賞大安海美麗湛藍海景，黃昏時還能在觀海平台與嫣紅晚霞合影留念，搭配周邊濱海觀光景點包括龜殼生態公園、大安水蓑衣生態教育園區及休閒農漁園區等，非常適合規劃慢遊海線二日遊行程。

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