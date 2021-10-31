羽球／周天成今晚21點拚法國賽冠軍 謝淑薇號召僑胞力挺
超級750系列法國羽球公開賽，我國一哥周天成挑戰生涯第2度在法國封王，對手將是日本好手常山幹太，我國網球一姊謝淑薇發文號召，「巴黎的僑胞們，出動啦！」一起幫周天成加油。決賽預計今晚21點登場。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-10-31 14:23:16
周天成結束東京奧運後如火如荼赴歐洲參賽，蘇迪曼盃、湯優盃、丹麥公開賽跟本周的法國公開賽，共打了12場比賽，但他仍堅持到底，昨天4強賽和南韓一哥許侊熙鏖戰46分鐘，最後以21：15、21：17勝出。
周天成睽違19個月再度打進決賽，終結4強魔咒，前一次打進決賽是去年3月的全英公開賽。2014年周天成在此地舉起台灣首座超級賽男單冠軍，隔年再度打進決賽但不敵大馬名將李宗偉收下亞軍，這回第3度挑戰抱回第2冠。
旅居法國的謝淑薇在臉書呼籲巴黎的僑胞們出動看球，並透露2016年里約奧運原本要去幫室友陳念琴加油，但錯過拳擊比賽剛好遇到周天成出賽，開啟了她的羽球觀賽初體驗，還標記超馬好手陳彥博一起看比賽。
世界第4的周天成決賽對手是世界第13日本常山幹太，昨日他和日本球王桃田賢斗對決，後者比賽中腰傷復發退賽，讓他收下決賽門票，依照過去對戰紀錄，周天成取得5勝1負優勢，決賽預計今晚21點登場。