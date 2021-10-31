電競／再次放版本強勢AD　kkOma是又忘了、還是出奇招？

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當時在那關鍵的第四場比賽前，一向冷靜的kkOma也露出了凡人的情緒，在B/P上犯下大錯，忘記了還有版本強勢AD艾希，首選了奈德麗打野，於是讓ROX拿到了枷蘿和艾希這個相當難以阻擋的組合。
那一場SKT選下的是上路吶兒 — 打野奈德麗 — 中路極靈 — AD燼 — 輔助卡瑪，結果面對對方爆發一波流的陣容，這五人團戰中拉扯、以及中野連動抓邊的能力，反而讓他們占盡上風，最終順利滾動優勢拿下比賽。
第五局，ROX決定搶走兩個版本強勢輔助，讓卡瑪打中、枷蘿走下；但是SKT不受影響，拿出了Wolf的自信角娜米，在下路打出了經濟優勢。然後就是那經典的一幕——Bengi李星巴龍坑神踹秒蜘蛛，一波0換4推平了對方主堡。
那一個系列賽被認為是《英雄聯盟》史上最重要的一刻之一，因為那樹立SKT的傳奇地位，以及Faker「GOAT」的身分。而在今天凌晨剛結束的那一個BO5，在許多方面都和5年前的這一戰相當相似。
首先，這被認為是Faker和他的繼任者——ShowMaker(儘管他本人並不喜歡這樣被看待)之間首次在國際大賽上正面進行BO5對決。而且同樣被認為是決定本屆冠軍的一場比賽，更重要的是這場對決也關乎兩個時代領軍人物的歷史地位。
就如同上一次的比賽內容一樣，此次兩支戰隊都在輔助位放「大絕」，DK首局選下了茂凱致勝，T1則是在第3局使用極靈驚豔全場，也都順利拿下了比賽。
前3場打完，DK陷入1:2被淘汰的邊緣，第4場DK中野完美壓制，讓Faker的雷茲直接被貫穿，直接贏一場；決勝局，DK扛下了紅方連3把都Ban掉的李星、悠咪和逆命，而T1則是直接放大招，一口氣放出了葛雷夫、路西恩和此前一直被封鎖的娜米及亞菲利歐，看樣子他們有信心在首選亞菲利歐的情況下，應對好對方可能拿走的其他版本強勢角。
目前並不知道DK是否是在討論過後決定放出之前封鎖了4場——不想給Gumayusi拿——的亞菲利歐，但他們最終很好的化解了這個局面。在先拿到葛雷夫確保上路無論如何不會登出遊戲之後，他們在下路選擇了希格斯、而非前幾場發揮出色的燼。輔助選用了開團能力出色的銳空，而中野則是在看清對方使用團戰陣容後，鎖下塔隆和柔依。
而最終DK也沒有讓T1打到他們理想的大型團戰，他們靠著中路和打野選手的個人能力直接扯出了一道破口，利用柔依和希格斯的Poke以及塔隆的靈活性拉扯，最終贏下比賽。
在這種頂尖對決之中，其實雙方在比賽中對線、要拿什麼資源、該出現在什麼樣的位置都固定的，接下來就是看誰的失誤比較少，以及在B/P上可以得到怎麼樣的優勢。
DK和T1在這5場比賽中，都有藏招、都有自己較為優勢的線路，在關鍵的第5局的B/P也都讓人出乎意料之外，最終是前者笑到的最後。沒人知道kkOma又一次的放出了版本頂級AD是不是他所設下的一個陷阱，但結果無疑是很好的，或許未來我們會有機會能聽到他自己的說法。