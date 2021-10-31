電競／再次放版本強勢AD　kkOma是又忘了、還是出奇招？

一樣是韓國內戰，一樣發生在四強賽，一樣是 BO5 打滿，一樣是作為衛冕之路上最重要的一個系列賽。 T1 和 DK 剛剛結束了那一場讓人遺憾只有一隊能晉級的 5 場大戰，最終 DK 教練「 kkOma 」金正均帶領了自己的隊伍擊敗老東家，成為史上第一個 5 次進入到世界賽決賽的人。

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還記得在 S6 ， SKT 正要嘗試成為史上第一支衛冕成功的戰隊，而他們最大的對手就是上一年屈居亞軍的 ROX Tigers。 雙方在四強遭遇，

SKT 被對方好運姐輔助打亂節奏，連輸兩場，陷入 1:2 的落後。所幸在換上老牌打野 Bengi 後，終於逆挽狂瀾、連贏 2 局晉級，並且最終奪冠。

當時在那關鍵的第四場比賽前，一向冷靜的 kkOma 也露出了凡人的情緒，在 B/P 上犯下大錯，忘記了還有版本強勢 AD 艾希，首選了奈德麗打野，於是讓 ROX 拿到了枷蘿和艾希這個相當難以阻擋的組合。

那一場 SKT 選下的是上路吶兒 — 打野奈德麗 — 中路極靈 — AD 燼 — 輔助卡瑪，結果面對對方爆發一波流的陣容，這五人團戰中拉扯、以及中野連動抓邊的能力，反而讓他們占盡上風，最終順利滾動優勢拿下比賽。

第五局， ROX決定 搶走兩個版本強勢輔助，讓卡瑪打中、枷蘿走下；但是 SKT不受影響， 拿出了 Wolf 的自信角娜米，在下路打出了經濟優勢。然後就是那經典的一幕 ——Bengi 李星巴龍坑神踹秒蜘蛛，一波 0 換 4 推平了對方主堡。

那一個系列賽被認為是《英雄聯盟》史上最重要的一刻之一，因為那樹立 SKT 的傳奇地位，以及 Faker 「 GOAT 」的身分。而在今天凌晨剛結束的那一個 BO5 ，在許多方面都和 5 年前的這一戰相當相似。

首先，這被認為是 Faker 和他的繼任者 ——ShowMaker( 儘管他本人並不喜歡這樣被看待 ) 之間首次在國際大賽上正面進行 BO5 對決。而且同樣被認為是決定本屆冠軍的一場比賽，更重要的是這場對決也關乎兩個時代領軍人物的歷史地位。

就如同上一次的比賽內容一樣，此次兩支戰隊都在輔助位放「大絕」， DK 首局選下了茂凱致勝， T1 則是在第 3 局使用極靈驚豔全場，也都順利拿下了比賽。

前 3 場打完， DK 陷入 1:2 被淘汰的邊緣，第 4 場 DK 中野完美壓制，讓 Faker 的雷茲直接被貫穿，直接贏一場；決勝局， DK 扛下了紅方連 3 把都 Ban 掉的李星、悠咪和逆命，而 T1 則是直接放大招，一口氣放出了葛雷夫、路西恩和此前一直被封鎖的娜米及亞菲利歐，看樣子他們有信心在首選亞菲利歐的情況下，應對好對方可能拿走的其他版本強勢角。

目前並不知道 DK 是否是在討論過後決定放出之前封鎖了 4 場 —— 不想給 Gumayusi 拿 —— 的亞菲利歐，但他們最終很好的化解了這個局面。在先拿到葛雷夫確保上路無論如何不會登出遊戲之後，他們在下路選擇了希格斯、而非前幾場發揮出色的燼。輔助選用了開團能力出色的銳空，而中野則是在看清對方使用團戰陣容後，鎖下塔隆和柔依。

而最終 DK 也沒有讓 T1 打到他們理想的大型團戰，他們靠著中路和打野選手的個人能力直接扯出了一道破口，利用柔依和希格斯的 Poke 以及塔隆的靈活性拉扯，最終贏下比賽。

在這種頂尖對決之中，其實雙方在比賽中對線、要拿什麼資源、該出現在什麼樣的位置都固定的，接下來就是看誰的失誤比較少，以及在 B/P 上可以得到怎麼樣的優勢。