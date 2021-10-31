習近平缺席COP26 拜登質疑中國減碳承諾：簡直Bullshxx
聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）31日即將在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）登場，包括美國總統拜登在內，各國領導人皆親自與會，討論氣候變遷等問題。但中國國家主席習近平預計仍不會出席，中國先前揚言要減碳，如今也因為限電危機態度出現轉變。《華盛頓郵報》報導透露，拜登曾經私下以「Bullshxx」抨擊「全球最大的污染者」指責他們根本不會兌現減少排放溫室氣體。因為中國是全球最大碳排放國，外界猜測拜登的抨擊對象就是中國。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-10-31 14:59:57
根據《華盛頓郵報》報導，拜登上個月在美國白宮橢圓形辦公室舉行減碳會議，包括國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）、國務卿布林肯（Antony Blinken）、氣候特使凱瑞（John Kerry）皆有出席與會。
不過與會官員轉述指出，拜登在會議上針對「全球最大的污染者」是否會兌現減少排放溫室氣體的承諾提出質疑，並且坦率表示「這根本就是bullshxx，他們不會兌現」。
因美國、中國以及印度是全球前三大碳排放國，其中中國又是世界之最，外界猜測拜登撻伐的對象就是中國。
拜登在會議上表示，各國經常以森林面積、再生能源部屬量、甲烷燃燒減少量、範圍內的碳生產量等數據訂立減碳目標。但「這其中有多少是真實的，有多少是理想？」官員指出，拜登的意思是，儘管各國有減碳計畫，但是否有任何執法機制或是監督機制可以在實踐減排的過程中發揮作用，對各國進行勸導或是處置。
報導指出，拜登政府已經將碳排放作為外交政策的核心，氣候科學家也同意設定目標，以降低全球暖化的影響。隨著COP26即將到來，各國會如何進行互相監督自6年前巴黎氣候協定之後設立目標達成度，並且制定新的碳排目標，也將會是這場氣候峰會重點之一，而拜登是否會將他的質疑轉為行動，也成為關注焦點。