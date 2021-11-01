金曲女主唱為原住民發聲　3位南島海女化身家園守護者

我是廣告 請繼續往下閱讀
最新單曲《Liswar Zanset》歌名中譯為我們的祖先，本次台灣金曲獎「最佳原住民語專輯」漂流出口女主唱Putad與來自模里西斯的Emlyn共同創作，並以雙主唱形式呈現。Emlyn在歌裡緬懷祖先曾經被視為奴隸，但仍一路反抗最終獲得自由的歷史。曾參與反寶盛水族生態遊樂區開發案，守護阿美族海岸線傳統領域的 Putad，也以台灣原住民土地被佔領剝削的故事為題，隔空回應道：「就算到最後我們什麼也沒剩下，我相信土地與海洋會守護著我們，我們將成為祖靈的一部分。」歌曲尾端則由馬紹爾群島行動家 Selina Leem 以詩入詞「她們的族人流離失所，她們的土地被竊，我的族人和土地 正被淹沒」道出其國家正面臨氣候變遷及海平面上升的威脅，族人被迫離開自己的島嶼。《Liswar Zanset》歌曲中的三位來自海洋的女性分別以各自的母語吟唱，象徵她們在文化傳承與環境議題上的交集。
隨著國際疫情情勢趨緩，小島大歌也即將於明年一月再次出航，實踐籌備了三年的120天北美、歐洲巡迴演出之旅，除了完成站上紐約百老匯、洛杉磯華納大劇院等世界級表演藝術舞台之外，將於史丹佛、賓州、邁阿密戴德、麻省大學、常春藤名校達特茅斯學院等一級場館演出，並駐校論壇、工作坊、紀錄片放映等深度交流，美國巡演行程受文化部紐文中心支持，五月也將於2022義大利文化首都開幕式演出，將台灣原住民及南島音樂推向國際文化市場。（編輯：薛羽彤）