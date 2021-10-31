高流開幕　李永得宣布明年金曲在高雄

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開幕儀式及演唱會開始前，全體觀眾針對日前高雄城中城大火憾事，以1分鐘默哀儀式弔念；總統蔡英文表示，高流是中央出資、地方經營的合作典範，要感謝文化部、高雄市政府以及所有籌備的夥伴，經過大家共同的努力，台灣表演藝術家可以站上一流的舞台，民眾也有舒適的場地，體驗很不一樣的表演，歡迎大家多使用五倍券或者藝fun券，買票支持藝文產業，相信這裡的文化體驗將打破大家對表演的想像，期待未來高流成為南台灣流行音樂的出海口。
高雄市長陳其邁說，高雄的轉型之路從來就不是一條康莊大道，過去高雄港40年前大家常常唱著叫做「港都夜雨」，到謝長廷市長的時候高唱「快樂的出航」，到今天也有俗女養成記琳誼的「蚵仔麵線」，歌詞中「生活不相同，想不到結果變得這麼密，親像你跟我，本來不認識，現在鬥陣底這」，這個也是我們今天大家共同在這裡最主要的一個原因。
文化部長李永得則娓娓道來，高流的建造是經歷許多人的努力，李永得說文化部雖然把高流交給交出去，就像把一個好不容易，經過很多的苦難的懷胎十幾年的小孩交給高雄市經營，文化部也不會置身事外，還是會協助高雄市政府來把這個場館經營好；李永得也特別宣布，除了由文化部所主辦的金音獎下個禮拜就將在高流舉辦之外，「金曲獎」明年也將在高雄舉辦，大家共同來為我們的音樂產業打拚、一起努力。