高屏溪河床發現2遺體！相距僅100m 其一是失聯多日老翁
屏東縣消防局今（31）日在高屏溪河床發現兩具遺體，且兩位死者相距僅100公尺左右。目前已確認其一的身份是家屬日前通報失蹤的77歲李姓老翁，另一位死者身份則仍待確認。警方初步懷疑是10月28日於高屏大橋跳河墜落的蘇姓男子。
編輯中心/綜合報導
2021-10-31 16:17:02
77歲李姓老翁日前獨自外出騎車後失聯，家屬向警方報案後，又積極在地方網路社團發動協尋找人，結果在萬丹鄉後村村堤防附近發現老翁的機車，隨後警消人員與熱心民眾透過空拍機搜尋周圍高屏溪河床，最終在高屏溪下游萬丹、新園交界附近的攔砂壩，發現了李姓老翁的遺體。不過讓人意外的是，就在相隔100公尺處左右，還發現了另一具遺體。
據了解，屏東警分局表示，李姓老翁初步排除他殺可能，但家屬認為老翁平常生活正常，也否認有自殺可能；至於另一位死者，警方表示28日晚間有接獲報案，一位30多歲的蘇姓男子從高屏大橋上跳河，初步研判應是蘇男，但仍須後續確認身份。（編輯：倪浩軒）
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