李千那「最美新娘」造型曝光 披金色嫁紗舉行世紀婚禮
李千那在《孟婆客棧》和施易男飾演「梁山伯與祝英台」，一場世紀婚禮煞費苦心，客棧成員唐美雲、蔡振南、方馨、方宥心、許富凱、張書宇等人，上上下下都替他們倆出謀獻策。只見李千那在劇中身穿露肩金色薄紗禮服，美炸全場，量身打造的禮服穿在她身上，更顯得玲瓏有致，而另一套古風的婚服，則以水藍色潑墨感，襯托出兩人的水藍色愛情，是那麼純粹與至死不渝。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-10-31 17:23:47
李千那透露此次《孟婆客棧》拍攝戲服每一套衣服都是量身訂製，每位演員至少都定裝了3次以上，施易男直喊製作單位在戲服上相當大手筆，有些戲服只穿一場，甚至有一套衣服顏色撞到特效用藍幕，劇組居然又去訂做了1套，讓他心底相當佩服唐美雲製作戲劇上的用心。施易男又說，古裝衣服相當飄逸，有一場追人戲，他不小心踩到戲服，正臉朝下跌倒，差一點就破相。他說，事後雖僅胸口部位擦傷，但那一整個月都內傷，「詮釋古裝不是一般人可以想像的」。
對於挑戰歌仔戲的唱腔與身段，李千那笑言：「台上一分鐘，台下十年功，唱歌仔戲真不是一天兩天就能登台。」她原以為自己的母語是閩南語，應該很容易，沒想到第一天讀本時，所有人都慘兮兮，她說：「祝英台所說的台詞需要文言優雅，身段還要搭配歌曲、情緒同時表演出來，我開拍前不斷請教美雲姐，並且一直排練，反覆檢視到美雲姐、導演點頭才過關。」《孟婆客棧》每周日晚上8點公視台語台播出，中華電信MOD同日上架，民視無線台將於11月8日起每周一至周五晚間6點30分播出。