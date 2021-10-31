立院辦請願運動百年展　「秋海棠」地圖送議政博物館館藏

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民主時刻館將當年的省議會議事大樓保存活用、按歷史真相陳設，成為華文圈第一座以民主為主題的展館，記錄台灣人爭取自由、民主的重要歷程。日後，立法院還將以「大博物館」的概念，重新規劃這座園區，2023年計畫轉型為民主與議政的學習場域。
民主時刻館採「1+6」方式利用古蹟空間，除將原議事堂打造為「民主劇場」，以4具超大流明投影機，將民主發展重要歷史場景投射於議事堂半圓形穹頂。也挑選「時光之環」、「民主浪潮」、「選舉擂台」、「議政風雲」、「民主之鄉」與「公民參與」等6個主題布展，帶領民眾化身為時空旅人，一探台灣民主進程。館內也設置許多互動遊戲，藉由寓教於樂，將深硬的民主歷史資訊轉換為易學易懂的學習模式。在「選舉擂台」展間，遊客可以體驗候選人站上「戰車」拜票，並且用手機下載自己的宣傳海報；在「議政風雲」展間則是讓遊客體驗法案通過時，敲下議事槌的瞬間，都是園區的亮點之一。
立法院指出，11月1日在台北院區開展的「台灣議會設置請願運動百年精華展」為百年展系列的壓軸活動，展期預定至12月底，展覽期間平日受理團體預約，每週六則開放自由參觀。而原本在立院紅樓二樓地圖區的世界地圖，則移往台中議政博物館作為館藏，換上的是台灣400年來各個時代繪製的台灣地圖。
立院紅樓2樓的地圖區為立委與官員堵訪點，牆上地圖由國防部軍備局401廠印製，然而地圖上的中華民國疆域仍為1949年前的「秋海棠」，遭批評脫離現實、不合時宜，綠委曾呼籲更換地圖，但立院長期苦於市面無相應大尺寸，並且符合現況的地圖可以替換。