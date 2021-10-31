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立院辦請願運動百年展　「秋海棠」地圖送議政博物館館藏

▲立院舉辦「台灣議會設置請願運動百年展」，紅樓二樓地圖區的世界地圖，則移往台中議政博物館作為館藏，換上的是台灣400年來各個時代繪製的台灣地圖。(圖／立委陳亭妃辦公室提供)
▲立院舉辦「台灣議會設置請願運動百年展」，紅樓二樓地圖區的世界地圖，則移往台中議政博物館作為館藏，換上的是台灣400年來各個時代繪製的台灣地圖。(圖／立委陳亭妃辦公室提供)

記者呂炯昌／台北報導

2021-10-31 17:30:34｜2021-10-31 17:34:45

「台灣議會設置請願運動百年展」11月1日將移往立法院台北院區舉辦，原本立法院紅樓二樓知名堵訪地點的世界地圖將移往議政博物館館藏，並換上400年來各時代繪製的台灣地圖。

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今年適逢台灣議會設置請願運動與臺灣文化協會成立100周年，為記錄台灣人民爭取民主的發展歷程，立法院耗費2年時間，將屬台中市市定古蹟的原台灣省議會議事大樓，活化改造為「民主時刻館」，並於今（31）日正式啟用。包括蔡英文總統、立法院長游錫堃、副院長蔡其昌等人都出席活動。

民主時刻館將當年的省議會議事大樓保存活用、按歷史真相陳設，成為華文圈第一座以民主為主題的展館，記錄台灣人爭取自由、民主的重要歷程。日後，立法院還將以「大博物館」的概念，重新規劃這座園區，2023年計畫轉型為民主與議政的學習場域。

民主時刻館採「1+6」方式利用古蹟空間，除將原議事堂打造為「民主劇場」，以4具超大流明投影機，將民主發展重要歷史場景投射於議事堂半圓形穹頂。也挑選「時光之環」、「民主浪潮」、「選舉擂台」、「議政風雲」、「民主之鄉」與「公民參與」等6個主題布展，帶領民眾化身為時空旅人，一探台灣民主進程。館內也設置許多互動遊戲，藉由寓教於樂，將深硬的民主歷史資訊轉換為易學易懂的學習模式。在「選舉擂台」展間，遊客可以體驗候選人站上「戰車」拜票，並且用手機下載自己的宣傳海報；在「議政風雲」展間則是讓遊客體驗法案通過時，敲下議事槌的瞬間，都是園區的亮點之一。

立法院指出，11月1日在台北院區開展的「台灣議會設置請願運動百年精華展」為百年展系列的壓軸活動，展期預定至12月底，展覽期間平日受理團體預約，每週六則開放自由參觀。而原本在立院紅樓二樓地圖區的世界地圖，則移往台中議政博物館作為館藏，換上的是台灣400年來各個時代繪製的台灣地圖。

立院紅樓2樓的地圖區為立委與官員堵訪點，牆上地圖由國防部軍備局401廠印製，然而地圖上的中華民國疆域仍為1949年前的「秋海棠」，遭批評脫離現實、不合時宜，綠委曾呼籲更換地圖，但立院長期苦於市面無相應大尺寸，並且符合現況的地圖可以替換。

 
▲ 立法院「民主時刻館」開館，邀請總統蔡英文參觀。（圖／立法院提供）
▲ 立法院「民主時刻館」開館，邀請總統蔡英文參觀。（圖／立法院提供）

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