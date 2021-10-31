疫苗沒打完就群體免疫？印度德里97%民眾有新冠抗體

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專家表示，會有這樣的結果，主要是因為4月至5月這段期間，德里疫情大規模爆發，幾乎沒有人得以倖免。再加上防疫措施解除之後，該地區民眾也不遵守戴口罩、保持社交距離等防疫規範，不過即使如此，當地的病例卻也沒有增加的情況。
德里衛生部長Satyendar Jain認為，這份血清調查報告正面積極。根據第6次的血清調查報告顯示，總體陽性率為97%，在總共11個區域裡，平均陽性率超過90%，代表著大多數人都已經感染過病毒，以及很多人都接種了疫苗。Satyendar Jain進一步表示，過往對於群體免疫的標準是70至80%，而如今雖然提升至90%，但是單是在德里當地，已經達到了97%的陽性率。
報導指出，目前尚不清楚97%的陽性率當中，接種疫苗或是感染而獲得抗體的比例是多少，不過可以從尚未符合疫苗接種資格的兒童族群的陽性比率80%來看，也就是說這是自然感染而獲得抗體的比例，藉此作為參考比較。
最新一次的血清陽性率比起第5次調查增加了41%，但是第5次調查只是部分抽樣，且是在4月至5月疫情高峰之前進行，而在那之後就有許多事情改變。
蘇4月15日至10月28日期間，德里通報了65萬5614例確診。4月中旬，德里總共為民眾施打了210萬劑疫苗，截至28日，已經接種了2030萬億計疫苗，在1500萬有資格接種疫苗的成年人口中，有86%的人至少接種一劑疫苗。
AIIMS社區醫學系主任Sanjay K Rai表示，在今年出現大量感染潮之後，這個結果完全在意料之中。過去幾個月確診病例急速下降並不是因為民眾開始遵守防疫規範，因為走出門仍能看見許多人沒有遵守。病例之所以會下降，是因為許多人都已經接觸過病毒了。
Sanjay K Rai指出，這一份調查結果也為進一步解除防疫規範提供了基礎。他預測德里不太可能會出現嚴重的第三波疫情，雖然病例增加數可能仍會有波動，但不會像先前一樣嚴重。在正面結果之下，應該嘗試讓生活回歸常態，但仍舊得對未來可能出現的變種病毒保持警戒。、
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