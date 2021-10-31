青少年第二劑BNT疫苗何時接種？指揮中心：最快一個月後
國內疫情逐漸趨緩，疫情指揮中心今（31）日又公佈了本土案例加0的好消息，已經連續6日本土及死亡個案雙雙加0。而在此同時，青少年接種第二劑BNT疫苗的時程也引發外界關注，對此，指揮中心發言人莊人祥表示，接下來會針對12至17歲青少年發放接種第二劑BNT疫苗的意願書調查，最快將於一個月後開打。
編輯中心/綜合報導
2021-10-31 17:19:35
國內首批接種BNT疫苗的青少年學生是在9月22日開始於校園集中接種，若以間隔4周為基準，目前已可以開始施打第二劑。不過指揮中心下一波第13輪的疫苗施打規劃，青少年第二劑BNT並不在其中。
對此，指揮中心發言人莊人祥表示，會先對青少年第二劑BNT進行意願調查，最快會在一個月後開打。雖然有家長擔心學童接種BNT可能會引發心肌炎，但莊人祥強調目前仍傾向規劃讓青少年完成兩劑接種，整體來說施打疫苗利大於弊，心肌炎發生的機率與嚴重程度低。（編輯：倪浩軒）
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