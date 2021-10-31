全國自由車公路賽暨國手選拔　黃亭茵締造8連霸

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而全運會的前三名則再次上演對捉撕殺的戲碼，不過Team Bryton Icefield選手吳之皓在遭遇全運會公路賽摔車傷勢所影響，以第三名作收；而來自哥倫布車隊的杜志濠與虞子諒則再次強勢以絕佳的配速戰術，穿金戴銀！
杜志濠賽後表示：「在2018年後，全錦賽個人公路計時賽賽道固定下來，讓我們能依據上一屆的成績去自我突破，雖然今年的風比較大，更加考驗配速的經驗值，雖然全運會後我有覺得狀態是稍微有點疲勞的，但我第一圈的成績就不慢，所以讓我更加堅持要突破我上一屆的成績，我也很滿意有順利達成今天的成績。」
女子菁英組也同樣上演全運會三強鼎立的局勢，不過太平洋車隊的張婷婷全運會時個人計時賽後緊急送醫，在僅休息一周之後的全錦賽仍然奪得銅牌，實屬不易；而臺中市大甲高中隊的全能媽媽曾可妡，2周之內連續三場大賽，狀態調整成為最大的考驗，最後也寫下個人最佳成績，站上頒獎台第二名。
在本屆賽事寫下八連霸的黃亭茵在賽後表示：「說沒有連霸的壓力是不可能的，畢竟這場關係到亞錦賽唯一一席的計時資格，第一圈我還贏30秒，沒想到後面我開始提早崩盤，只能盡量以前面的選手為目標往前騎，靠自己的意志力把它撐完。進終點的時候我以為我真的輸掉了，知道沒輸之後，感覺人生的跑馬燈都已經走了一遍，那個心情的起伏是很大的。」最終黃亭茵以不到兩秒的時間險勝，寫下102年至今計時項目的全勝紀錄，也把黃亭茵障礙向前推進。在亞錦賽路線仍未知的情況下，明天的公路項目她會以平常心面對！
110年全國自由車公路錦標賽暨菁英選拔賽
個人公路計時賽 - 各組前三名成績
男子菁英組：
第一名：杜志濠(哥倫布車隊) 40分50秒348
第二名：虞子諒(哥倫布車隊) 41分43秒658
第三名：吳之皓(Team Bryton Icefield) 41分52秒036
女子菁英組：
第一名：黃亭茵(Team Bryton Merida) 30分43秒973
第二名：曾可妡(臺中市大甲高中隊) 30分45秒055
第三名：張婷婷(太平洋車隊) 31分43秒206
男子青年組：
第一名：黃榆哲(桃園市聯隊)29分31秒363
第二名：賴竑宇(臺中市大甲高中隊)29分42秒556
第三名：許國杉(林園車隊)30分14秒793
女子青年組：
第一名：陳婕翎(臺中市大甲高中隊)16分50秒090
第二名：李采蓉(臺北市西松高中)17分20秒810
第三名：李雅熏(桃園市聯隊)17分25秒750