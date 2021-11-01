紐西蘭提高目標 2030年前溫室氣體排放量減少5成
（中央社奧克蘭31日綜合外電報導）聯合國氣候變遷會議今天登場，紐西蘭在會前矢言要在2030年之前降低溫室氣體排放量50%，比先前所提目標更為艱難。
聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）今晚於蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）開幕；預料20個富有國家領袖將在峰會中確認現行氣候變遷威脅，並且採取行動控制全球暖化。
紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）與氣候變遷部長蕭奧（James Shaw）發表聯合聲明指出，全球致力控制暖化幅度在比工業化前升溫不逾攝氏1.5度，紐西蘭先前所設目標尚未能符合此目標。
紐國先前目標是在2030年之前將排放量降低3成。
根據2015年巴黎協定（Paris Agreement），簽約國承諾控制全球暖化，讓溫度比工業化前升高的幅度遠低於攝氏2度，並以不超過1.5度為佳；但大氣中碳濃度自協定簽署以來便一直有增無減。
為降低排放量，阿爾登政府在第二任期內已執行數項政策，包括承諾讓公共部門在2025年之前達成碳中和，此後也僅限於採購零碳排的公共運輸巴士。（譯者：紀錦玲/核稿：林治平）1101031