「元宇宙」最夯新品VIVE Flow今上市 價格、通路來看這
智慧型手機與虛擬實境創新設計品牌HTC（宏達電），首款沉浸式VR眼鏡HTC VIVE Flow將於今（1）日與消費者正式見面，VIVE Flow結合手機使用情境同時提供完整VR應用內容，適用搭配安卓手機，直覺性操控不受空間限制，隨時隨地皆可擁有全新沉浸式體驗。現在消費者可於HTC網路商店、VIVE體驗門市、中華電信門市及PChome購物、MOMO購物、YAHOO購物中心和蝦皮購物等指定電商平台購買。
記者賴志昶／台北報導
2021-11-01 06:00:00
VIVE Flow 的設計旨在輕鬆融入生活，輕巧如巧克力棒般僅重189公克。內建高達100度的寬廣視野、清晰3.2K解析度和流暢的75Hz螢幕更新率，創造無與倫比的極致視覺體驗。
VIVE Flow內建調整焦距轉盤，可適用使用者視差，加以調整取得清晰視野即可輕鬆裸視使用。同時內建頂級揚聲器與降噪麥克風，帶來身歷其境的3D立體環場音效，也可連線至藍牙無線耳機，打造真正專屬的沉浸空間。
透過MiracastTM方式可以讓安卓手機上的內容鏡射至VIVE Flow上，不論是用Netflix追劇或是看電影，都可以最舒適的姿勢觀賞。此外，透過Firefox Reality觀賞各式影音內容如YouTube影片或360度內容，提供最舒適的觀賞角度來享受劇院級大螢幕的視覺震撼。
VIVE Flow於11月1日正式開賣，建議售價為新台幣1萬4990元。HTC網路門市、PChome購物、MOMO購物、YAHOO購物商城、蝦皮購物、神腦線上等各大電商平台及中華電信門市與聯強指定通路亦全面開賣。