史上第3近！小行星驚險掠過地球無人發現　專家揭原因

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「2021 UA1」飛掠地球時，比起月球距離地球還要近，所幸並未撞擊地球，不過科學家指出，「2021 UA1」的直徑非常小，僅約2公尺，就算撞擊地球，也很可能在大氣層中就燃燒殆盡，不會對地面造成任何傷害。
但是令科學家相當擔心的是，「2021 UA1」距離地球如此的近，在飛掠地球之前卻都無人察覺，直到數小時後才發現「2021 UA1」的存在。科技網站CNET報導指出，首個發現「2021 UA1」的是卡塔利那巡天系統（Catalina Sky Survey）。
專家事後分析指出，這是因為NASA等機構所探測到的小行星大多是從「正面」朝著地球和太陽的方向飛來的，但是部分小行星卻是從「後方」接近，也就是從太陽方向朝著地球接近，再加上「2021 UA1」是白天時接近，又會因為太陽眩光而難以發現。
雖然目前還無法突破類似的「盲點」，但是NASA正在建造新型太空望遠鏡，被稱為是被稱為近地天體（NEO）觀測望遠鏡，，計劃於2026年發射，並將在地球和太陽之間的軌道上運行，使其能夠更精準探測天體，預估這個望遠鏡可以幫助地球找到大約90%的近地小行星。
上一次已知的重大小行星撞擊事件發生在2013年2月15日，當時一顆小行星在俄羅斯上空爆炸。這顆小行星寬17公尺，雖然沒有造成任何人員傷亡，但爆炸產生的衝擊波震碎了俄羅斯6個城市的窗戶，導致1500人就醫。