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史上第3近！小行星驚險掠過地球無人發現　專家揭原因

▲一顆直徑約2公尺的小行星「2021 UA1」在23日掠過，離地球最近距離僅3000公里，是有史以來所觀測到第3近距離掠過地球的小行星。（圖／翻攝自Pixabay）
▲一顆直徑約2公尺的小行星「2021 UA1」在23日掠過，離地球最近距離僅3000公里，是有史以來所觀測到第3近距離掠過地球的小行星。（圖／翻攝自Pixabay）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-10-31 18:29:02

外媒報導指出，一顆直徑約2公尺，相當於高爾夫球車大小的小行星「2021 UA1」23日從距離地球表面不到3000公里處飛過，比起月球距離還要近，是有史以來所觀測到飛掠地球第3近的小行星，且科學家是在小行星飛掠之後才注意到小行星的存在。

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綜合外媒報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）數據指出，小行星「2021 UA1」23日傍晚以時速約2897公里飛過南極洲上空，離地球僅約3000公里，是目前距離地球第3近的小行星，僅次於2020年8月的「2020 QG」以及同年11月的「2020 VT4」。

「2021 UA1」飛掠地球時，比起月球距離地球還要近，所幸並未撞擊地球，不過科學家指出，「2021 UA1」的直徑非常小，僅約2公尺，就算撞擊地球，也很可能在大氣層中就燃燒殆盡，不會對地面造成任何傷害。

但是令科學家相當擔心的是，「2021 UA1」距離地球如此的近，在飛掠地球之前卻都無人察覺，直到數小時後才發現「2021 UA1」的存在。科技網站CNET報導指出，首個發現「2021 UA1」的是卡塔利那巡天系統（Catalina Sky Survey）。

專家事後分析指出，這是因為NASA等機構所探測到的小行星大多是從「正面」朝著地球和太陽的方向飛來的，但是部分小行星卻是從「後方」接近，也就是從太陽方向朝著地球接近，再加上「2021 UA1」是白天時接近，又會因為太陽眩光而難以發現。

雖然目前還無法突破類似的「盲點」，但是NASA正在建造新型太空望遠鏡，被稱為是被稱為近地天體（NEO）觀測望遠鏡，，計劃於2026年發射，並將在地球和太陽之間的軌道上運行，使其能夠更精準探測天體，預估這個望遠鏡可以幫助地球找到大約90%的近地小行星。

上一次已知的重大小行星撞擊事件發生在2013年2月15日，當時一顆小行星在俄羅斯上空爆炸。這顆小行星寬17公尺，雖然沒有造成任何人員傷亡，但爆炸產生的衝擊波震碎了俄羅斯6個城市的窗戶，導致1500人就醫。

▲ 一顆直徑約2公尺的小行星「2021 UA1」在23日掠過，離地球最近距離僅3000公里，是有史以來所觀測到第3近距離掠過地球的小行星。(圖／翻攝自IAU Minor Planet Center）
▲ 小行星「2021 UA1」掠過地球數小時後才被科學家發現。(圖／翻攝自IAU Minor Planet Center）
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