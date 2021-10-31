排球／首勝到手！盧清銓串連攻勢 臺中太陽神擊敗美津濃
企業17年甲級男女排球聯賽（以下稱企排17聯賽）今（31）日持續在國立成功大學體育館登場，尚未開胡的臺中太陽神與雲林美津濃力爭首勝。雲林美津濃前兩局奔放的球風予以對手追分壓力，臺中太陽神在舉球員盧清銓的串連下，攻擊手發揮穩定，成功以3:0（25:23、25:23、25:18）在例行賽首週拿下一勝。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-10-31 18:40:00
面對經驗豐富的臺中太陽神，雲林美津濃首局不顯青澀，場上「學長」扛起責任，甘明修火力十足、張祐晨進攻細膩，虛實交錯，劉佳昌也把握時機吊球偷襲，緊咬比分。臺中太陽神終在林昱丞的掩護下，讓高偉誠搶下關鍵得分，以25:23先拿一局。
第二局雲林美津濃換上柯凱傑改變進攻節奏，並在洪榮發單人欄網發揮奏效下，吹起反攻號角，位於四號位的甘明修施壓吊球，將逼分逼進至一分差。臺中太陽神吳宗軒適時切中突破，止血成功，以25:23幫助臺中太陽神搶先聽牌。決勝局臺中太陽神攻擊無往不利，以直落三贏得開季首勝。
隊長盧清銓賽後表示，昨日開幕戰，首戰對上坐擁連霸氣勢的屏東台電男子排球隊，隊員對於勝利的渴望相當強烈，反致表現緊繃。經過一晚調整心態，大家今天較能放開來打，雖然球隊一度被追分，但在接發球穩定下，盧清銓相信隊友們都有能力突破。