澳棄潛艦訂單後　馬克宏會雙印領袖加強印太聯繫

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馬克宏（Emmanuel Macron）在義大利首都羅馬舉行的G20峰會場邊，先是與印尼總統佐科威（Joko Widodo）進行首度會面，其後再會見印度總理莫迪（Narendra Modi）。兩場會談聚焦印太區域與日俱增的經濟影響力及美中兩國角力。
法國總統府在馬克宏與莫迪談話後發布聲明表示，「雙方有共同意願進一步發展印太戰略」，並訂於下週召開後續會議，以確定具體的聯合計畫。
法國總統府說，法國與印度「在彼此印太地區行動指導原則中…發現許多交集。這些原則包括信任、獨立性和團結」。法印兩國2018年首次定義雙方的印太戰略。
馬克宏還與韓國總統文在寅會面，兩人「同意共同努力促進印太成為穩定繁榮地區」。
法國由於在太平洋擁有新喀里多尼亞島（New Caledonia）和法屬玻里尼西亞（French Polynesia）等屬地，因此自認為區域國家之一，並正積極尋求擴大在當地的影響力，尤其是以東南亞為跳板。
艾里賽宮（Elysee Palace）表示，馬克宏與佐科威對談約半小時，雙方「決定努力建立在印太地區真正的戰略夥伴關係」，且主要「涵蓋生態銜接、支持印尼就業與成長，以及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後振興等議題」。
印尼是G20下個輪值主席國，法國也將在明年接下歐洲聯盟（EU）輪值主席國。這次談話後，法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）將前往印尼首都雅加達進行訪問。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）1101031