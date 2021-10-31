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要回家只能右轉！江西鉛山增1例急防控　紅綠燈全轉紅燈

▲江西省鉛山縣現已展開全員核酸檢測。（圖／翻攝自環球網）
▲江西省鉛山縣現已展開全員核酸檢測。（圖／翻攝自環球網）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-10-31 19:40:00

近來中國新冠肺炎（COVID-19）本土疫情延燒，根據中國國家衛健委通報，30日新增71例確診案例，其中本土病例佔48例，仍多集中於黑龍江、內蒙古、甘肅。不過各地區也繃緊神經實行防疫措施。江西省上饒市鉛山縣葛仙山鎮30日新增1例本土病例，該地區多地隨即實行封控管理，防止病毒傳播。鉛山縣交警則發公告稱，因疫情防控需要，全縣紅綠燈「統一調整至紅燈」，闖紅燈車輛一律按違章處罰，但此一作法馬上引起網友熱議。

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綜合中媒報導，10月30日，江西省上饒市鉛山縣新增1例確診病例，確診患者是葛仙村度假區仙村客驛餐廳的工作人員，目前該度假區已經暫停對外營業。當地防疫部門也展開疫調，並進行核酸檢測，加強人員、車輛管控，以及場所封控、群體活動管控等措施，對密切接觸者和次密接人員集中隔離觀察。

鉛山縣交警也發出公告稱，疫情防控需要，從10月30日晚上9時起，鉛山縣紅綠燈「統一調整至紅燈」，希望減少當地人員和車輛的流動。

▲鉛山縣交警表示，希望減少當地人員和車輛的流動，將紅綠燈統一調整至紅燈。（圖／翻攝自微博）
▲鉛山縣交警表示，希望減少當地人員和車輛的流動，將紅綠燈統一調整至紅燈。（圖／翻攝自微博）
這則消息隨即引發網路熱議，並迅速登上微博熱搜。鉛山縣交警隊工作人員表示，統一調紅燈是10月30日下午6點左右實施的，「這個是上面領導要求的，不這樣強制的話，好多人他車子還是開出來」。不少網友認為是「出怪招」、「一刀懶政」，有人大酸「我們沒有封路也沒有封城，只是調了紅綠燈」、「全縣紅燈，想回家只能瘋狂右轉，我用走的行了吧？」

先前黑龍江省黑河市為了控疫，將黑河市戶籍居民的「龍江健康碼」，統一變更為「黃碼」，也引起了輿論質疑。如今再碰上「全轉紅燈」有網友甚至還出對聯：「上聯：全員黃碼黑河市。下聯：集體紅燈鉛山縣。橫批：抗疫模範。」

疑似是因為事情鬧大，鉛山交警急忙滅火，表示當晚考量全縣車流量較大因此緊急發布公告，，強調臨時調整紅綠燈為應急措施。目前相關通知已經都被刪除，紅綠燈均恢復正常。根據《北京青年報》報導，30日並沒有駕駛員因為紅綠燈調整受到處罰。目前鉛山縣現已展開全員核酸檢測，預計在兩天內完成。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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