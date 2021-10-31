要回家只能右轉！江西鉛山增1例急防控　紅綠燈全轉紅燈

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鉛山縣交警也發出公告稱，疫情防控需要，從10月30日晚上9時起，鉛山縣紅綠燈「統一調整至紅燈」，希望減少當地人員和車輛的流動。
這則消息隨即引發網路熱議，並迅速登上微博熱搜。鉛山縣交警隊工作人員表示，統一調紅燈是10月30日下午6點左右實施的，「這個是上面領導要求的，不這樣強制的話，好多人他車子還是開出來」。不少網友認為是「出怪招」、「一刀懶政」，有人大酸「我們沒有封路也沒有封城，只是調了紅綠燈」、「全縣紅燈，想回家只能瘋狂右轉，我用走的行了吧？」
先前黑龍江省黑河市為了控疫，將黑河市戶籍居民的「龍江健康碼」，統一變更為「黃碼」，也引起了輿論質疑。如今再碰上「全轉紅燈」有網友甚至還出對聯：「上聯：全員黃碼黑河市。下聯：集體紅燈鉛山縣。橫批：抗疫模範。」
疑似是因為事情鬧大，鉛山交警急忙滅火，表示當晚考量全縣車流量較大因此緊急發布公告，，強調臨時調整紅綠燈為應急措施。目前相關通知已經都被刪除，紅綠燈均恢復正常。根據《北京青年報》報導，30日並沒有駕駛員因為紅綠燈調整受到處罰。目前鉛山縣現已展開全員核酸檢測，預計在兩天內完成。
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