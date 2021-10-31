男違規停車不聽勸！大聲囂張嗆員警 遭壓制後民眾爆歡呼
天氣轉涼但仍有民眾火氣很大！新竹市一位31歲的劉姓男子，因新竹光臨藝術節現場周邊進行交通管制，原本騎機車的劉男不得進入只能下車，但他隨即將車停在人行道後遭警方勸阻，想不到男子突然情緒激動與警方大聲爭執數分鐘，過程中吸引越來越多路人圍觀。男子數次對警察大吼後，最終被警察壓制在地，路邊行人登時爆出一陣歡呼聲。
編輯中心/綜合報導
2021-10-31 21:00:57
據了解，昨（30）日新竹光臨藝術節吸引了破百萬人潮參與，活動場地周邊也展開交通管制，車輛不得入內只能步行。而劉男本欲前往一間超商購物，因位在交管範圍內，於是警方告知機車不能入內，劉男隨即停車，卻隨便將機車停放在人行道。警方再上前勸阻劉男另尋合適停車位置，劉男卻情緒激動大聲咆哮。
與警方爭執的過程中劉男數次叫囂怒吼，大聲辱罵員警，一旁也吸引許多民眾圍觀。有圍觀民眾看不下去勸劉男趕快牽車離開，劉男還與民眾互罵。由於劉男行徑越來越失控，與警方也開始有肢體接觸推扯，最終警方將他依妨害公務壓制逮捕。
劉男被壓制在地後圍觀群眾爆發歡呼，還有人趁亂朝被壓在地上的劉男丟擲水瓶，更有民眾大罵「爛人」、「再囂張啊」等語。警方表示，訊後已將劉男依妨礙公務現行犯，移送地檢署。（編輯：倪浩軒）