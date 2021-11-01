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對抗全球暖化　傳G20領袖同意以升溫1.5℃為目標

▲消息人士表示，20國集團（G20）已同意有必要把全球氣溫升幅控制在只比工業化以前的時代高出攝氏1.5度以內。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲消息人士表示，20國集團（G20）已同意有必要把全球氣溫升幅控制在只比工業化以前的時代高出攝氏1.5度以內。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-01 06:09:21

（中央社羅馬31日綜合外電報導）數名消息人士今天表示，20國集團（G20）已同意有必要把全球氣溫升幅控制在只比工業化以前的時代高出攝氏1.5度以內，他們在公報中的用語將比2015年的巴黎氣候協定更有力。

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2015年的巴黎氣候協定（Paris Accords）呼籲將全球平均升溫控制在攝氏2度內，若能接近攝氏1.5度更理想。3名消息人士告訴法新社，外交官們同意的峰會最終公報用語，超越6年前的協定。

法新社稍早看到的草稿顯示，G20不會堅定承諾遏制氣溫升幅在攝氏1.5度以內，但官員們徹夜努力加強用語力道。

一名消息人士今天也告訴路透社，G20領袖已就最終公報的措辭達成協議，公報將在兩天峰會結束時公布。

消息人士今天稍早表示，各國對於如何因應全球暖化的歧見很難消除，外交官員們正在磋商，主要的癥結點包括淘汰化石燃料補貼、終結燃煤發電、訂定達成淨零碳排放的確切日期等。

義大利總理德拉吉（Mario Draghi）今天告訴其他G20領袖，G20必須同意加速淘汰用煤，並加強投資再生能源。

德拉吉表示：「我們今天所做的決定，將直接影響（聯合國）格拉斯哥（Glasgow）氣候峰會成功與否，且終將影響我們對抗氣候危機的能力。」德拉吉指的是即將登場的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）。

德拉吉說：「我們必須加速淘汰用煤，並加強投資再生能源。我們也得設法確保能更明智地運用手邊資源，換言之，我們應該要能讓科技和生活方式適應這個新世界。」

G20碳排放量佔全球近8成，他們的承諾將為攸關對抗暖化成敗的COP26峰會注入一劑亟需的強心劑。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1101031

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