對抗全球暖化　傳G20領袖同意以升溫1.5℃為目標

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法新社稍早看到的草稿顯示，G20不會堅定承諾遏制氣溫升幅在攝氏1.5度以內，但官員們徹夜努力加強用語力道。
一名消息人士今天也告訴路透社，G20領袖已就最終公報的措辭達成協議，公報將在兩天峰會結束時公布。
消息人士今天稍早表示，各國對於如何因應全球暖化的歧見很難消除，外交官員們正在磋商，主要的癥結點包括淘汰化石燃料補貼、終結燃煤發電、訂定達成淨零碳排放的確切日期等。
義大利總理德拉吉（Mario Draghi）今天告訴其他G20領袖，G20必須同意加速淘汰用煤，並加強投資再生能源。
德拉吉表示：「我們今天所做的決定，將直接影響（聯合國）格拉斯哥（Glasgow）氣候峰會成功與否，且終將影響我們對抗氣候危機的能力。」德拉吉指的是即將登場的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）。
德拉吉說：「我們必須加速淘汰用煤，並加強投資再生能源。我們也得設法確保能更明智地運用手邊資源，換言之，我們應該要能讓科技和生活方式適應這個新世界。」
G20碳排放量佔全球近8成，他們的承諾將為攸關對抗暖化成敗的COP26峰會注入一劑亟需的強心劑。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1101031