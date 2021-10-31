台版《魷魚》1天點閱破50萬　澎恰恰：我長得像魷魚頭嗎

仿效爆紅韓劇《魷魚遊戲》，澎恰恰推出自製短片《鼻孔遊戲》第三集，找來龍龍和康康助陣，獲得網友熱烈支持，光一天點閱率就逼近50萬，他今（31）日晚間8時和PGTalk百億董座林秉文直播，分享還債心情，談到被逼債的每一天，被重擔壓到無法喘息，每天起床醒來大概有3分鐘腦中空白，不知道該做誰借錢，現在有貴人相助，每天醒來就是想著賺錢趕快還債。

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▲澎恰恰擔任代言人，為PGTALK宣傳活動。（圖／翻攝澎恰恰FB）

欠下2.2億鉅債，數字令人吃驚，澎恰恰無奈說，沒有人願意借錢，遇到也沒辦法，每天收到私訊有一半是批評，還有人做一整集節目談論他圈錢手法，將他形容成處心積慮借錢的惡人。不過之前遇到80歲老阿嬤說從小看他表演長大，聽在心裡很暖，讓他感覺對這個行業仍有交代。





談到《魷魚》爆紅，澎恰恰感慨說，昔日台灣才是亞洲演藝中心，現在被泰國、韓國超越，唯獨講到電影這塊打了個冷顫，心有餘悸地說不要談電影，「要讓一個人發瘋，就跟他講拍電影」，並勸誡年輕人不要欠債，「這個失誤盡量不要犯，借錢真的是非常不好的狀況，因為借錢輕鬆、還錢很恐怖。」





澎哥自嘲是被主持耽誤的歌手，曾幫康康寫過膾炙人口的《恁姊仔住市內》，現在為PGTALK歌唱選秀節目宣傳，他自告奮勇要幫選手寫歌，「我寫歌不便宜耶，可以幫你們打造專輯，成為明日之星」。他以郭金發為例，說對方唱了《燒肉粽》竄紅，長得越來越像肉粽，現在自己演《魷魚》短片也很紅，他自嘲：「我長得像魷魚頭嗎？」逗得現場工作人員竊笑。





▲澎恰恰（右二）台版《魷魚遊戲》加入龍龍（右一）、康康（中）。（圖／翻攝澎恰恰YouTube）

百億林董則以豬哥亮為例，說人家當年復出多紅，還拿了金鐘獎，鼓勵澎恰恰認真賺錢終能把債還完，目前他幫澎哥接下6隻廣告，已有600萬元酬勞入袋，「希望大家不要罵他、多鼓勵他」，現在配合澎哥短片，下載PGTALK的APP就送魷魚小吃，未來會幫他規畫吃喝玩樂欄目，所賺來的錢皆會放在專戶裡。



