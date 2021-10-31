羽球／本季首冠再等等！一哥周天成惜敗日本名將獲亞軍
超級750系列法國羽球公開賽，我國一哥周天成今(31)日和日本好手常山幹太爭冠，雙方鏖戰1小時13分鐘，最終周天成遭逆轉以21:15、8:21、17:21收下亞軍，賽後周天成也相當有風度為對手鼓掌。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-10-31 22:34:54｜2021-10-31 22:38:27
東京奧運結束後，周天成馬不停蹄前往歐洲參賽，連打了4站共12場比賽，在昨天甜蜜復仇擊敗南韓一哥許侊熙後，睽違19個月再度打進決賽，上一次拿下巡迴賽冠軍則要追溯到2019年10月台北公開賽。
世界排名第4的周天成過去和世界第13的常山幹太6度交手，取得5勝1負優勢，且此站堪稱周天成幸運地，2014年在此舉起台灣首座超級賽男單冠軍，隔年再次打進決賽，但不敵大馬球王李宗偉收下亞軍。
今天一開賽戰局就相當膠著，雙方經歷8度平手，周天成在14:13時連拿4分拉開差距，最後以21:15收下首局，不過次局周天成遭遇亂流，被常山幹太攻下一波2:12揚長而去，周天成以8:21讓出次局。
決勝第3局，戰局再度陷入拉鋸，周天成積極救球飛撲在地，幾次精彩攻防，讓現場球迷看得相當滿足，不過常山幹太防守相當好，很難從他手上拿下分數，更在關鍵時刻連拿3分，率先取得4個冠軍點，周天成救回1個，可惜下一球掛網，以17:21吞敗。