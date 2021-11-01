市場唯一三輪商務智慧電車 ─ Aeonmotor宏佳騰Ai-2 Gather微試騎

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宏佳騰在加入Gogoro陣營後，兩年內推出五款車型，是目前該陣營中銷售表現第二好的車廠，在一般大眾市場以外，宏佳騰看見外送與物流市場需求，融入自家有製造三輪機車的經驗，推出全新採三輪設定的商用車款Ai-2 Gather，與過去Gogoro陣營與Gogoro合作模式稍有不同，過去與Gogoro合作大多是以其原車款架構來開發新車，但三輪設定的Ai-2 Gather就得採用全新開發的車架，因此，Ai-2 Gather基本上就只剩動力系統、電池系統與部分零配件仍沿用Gogoro原系統。
但就外型來看，Ai-2 Gather與我們時而在日本看見的商用三輪車十分相像，採單座設計，坐墊後方就是載物平台，車頭也採L型設計，為的也是可以裝設貨架，在本次的發表會中同步發表的Ai-2 Gather+ 黑隱特仕版，就配置了前、後貨架，前、後設定載重分別為5公斤與35公斤，更重要的是，依照法規，機車載物的寬度不能超過機車本身的寬度，採前一、後二之三輪設計的Ai-2 Gather+，讓車身後段的寬度更符合載物需求與合乎法規。
不過，大家最好奇的，應該還是Ai-2 Gather的騎乘感受，首先採三輪設計的Ai-2 Gather，可以達到三點平衡的狀態，雙後輪設計帶來的平衡性自然比傳統雙輪機車來的好，獨有的車架與後軸設計，讓它的傾角可達 40 度，多數時候對於一般的騎士來說，幾乎不容易將車的傾角極限完全用完，人的心理極限比車的極限來得小，所以在後方在未載重的情況下，起來給予騎士的信心相當高，同時還配有後差速器，避免後輪打滑；同時騎還兼具不錯地舒適，對於需要長時間騎乘的物流騎士來說，可以有效減緩疲累，此外，Ai-2 Gather還配有類似手煞車的省力駐車拉桿，需要停車下車時，只須拉起拉桿即可將輪胎鎖定，維持平衡，不用再像以往需要固定側柱或中柱，即使是停等紅燈時，也可以不用以雙腳踏地來支撐。
然而，Ai-2 Gather畢竟是以載物商用為主要訴求，並不追求高性能與操控樂趣，當車後載重時，礙於後懸吊獨特設計，後避震器幾乎設於車輛中心點下方，所以在載重後，重心改變會比傳統機車明顯，且對於過彎時的擺動感也會明顯些，加上路感回饋不算清晰，因此在載重後的騎乘信心會有所減弱，只不過活動當天是在賽道中舉行，既然是在賽道試騎，不免就會有想要試探極限的衝動，會以比較激烈的方式去試騎，所以回歸車輛最初的定位，Ai-2 Gather就是一輛實用高，且可輕鬆騎乘使用的商用機車。另外，補充一提的是，Ai-2 Gather除了傳統的以手煞車外，在右腳前方還多設計了一組腳踩煞車，踩下後，前、後輪會連動煞車，且煞車力道頗大，用於緊急時使用，可更迅速地將車煞停。
Ai-2 Gather基本上就是使用Gogoro的電池系統，配置兩顆電池，官方最大續航數據約可達100公里，動力系統是可輸出7kW之電動馬達，加速順暢，力道飽滿，由於前後最大載重相加後僅40公斤，比絕大多數成人要來的輕，所以Ai-2 Gather載物後的負重比一般電動車乘載兩人絕對是更加來的輕鬆寫意。
Ai-2 Gather整體設計完全符合其定位，輕鬆好騎又便利，同時宏佳騰也提供客製化服務，可以在基本架構下，客製置物箱、貨架、彩繪等，對於物流業者與有載物需求的朋友來說，可以說是市面上最為他們著想的電動機車，相信在2022年可以開始交車後，就可以看見Ai-2 Gather在大街小巷穿梭了。
賽車手翁志元三輪商務智慧電車初體驗
台灣資深賽車手、同時擔任大魯閣卡丁場顧問的翁志元，在活動當天也下場小試一番，其表示騎乘Ai-2 Gather是一個很新奇的體驗，獨特的三輪設計，在未載重下，穩定性相當高，在賽道中的確可試出達40 度的傾角，還不用擔心項傳統機車會磨到中柱，騎起來與傳統機車相比頗為有趣；重點是專為載物的設定，除了物流業者與自營商外，如大魯閣卡丁車場等更種營業場所，都挺適合購入Ai-2 Gather作為公務車，便於一般採買之用。