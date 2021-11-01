NOW早報／數量再加150萬！美國宣布再贈台灣莫德納疫苗

我是廣告 請繼續往下閱讀
蕭美琴昨（31）晚在臉書發文表示，「再次看到華航載著美國人的愛心，第二批150萬劑的莫德納疫苗往台灣飛去，內心有許多感動」。蕭美琴大讚「還好世界有『善循環』，有『良善的力量』，讓台灣不孤單，因為我們知道好人善人都會相互幫忙，用正能量一起面對眼前諸多挑戰。」
實際參觀了疫苗倉儲配送的倉庫後，蕭美琴透露工作人員進入零下-20度的極低溫冷凍倉庫中，連眉毛都會立即結霜，讓人更加體會到疫苗得來不易。最後再次謝謝拜登政府，並希望能讓國人「再次感受到美國人民對台灣的支持與慷慨愛心，繼續作為雙方關係緊密合作繼續前進的動能。」
而總統府發言人張惇涵表示，「誠摯感謝美國政府再度以具體行動馳援台灣，美國捐贈台灣的疫苗數量，累計達到400萬劑。這不僅展現台美之間的『真朋友』情誼，更再次印證美國政府支持台灣的『堅若磐石』。」
今日天氣／東北風持續影響！早晚溫差大要注意
中央氣象局今（1）日表示，今天天氣仍然受到東北風影響，與昨天天氣相似，降雨仍集中在基隆北海岸、東半部地區及大台北山區，大台北平地以零星飄雨為主；溫度方面，夜晚清晨各地低溫在20、21度左右，白天桃園以北、宜蘭及花蓮高溫在25到27度左右，整體感受舒適，不過日夜溫差較大，早出晚歸需要特別注意。
連5漲！中油今日起汽、柴油各調漲0.1元及0.7元
台灣中油公司宣布，自今（1）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.1元及0.7元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.2元、95無鉛汽油每公升31.7元、98無鉛汽油每公升33.7元、超級柴油每公升28.0元。台灣中油強調，本周油價除維持亞洲鄰近國家最低價機制並啟動平穩措施，汽油吸收0.6元，柴油吸收1.0元。
台灣中油指出，本周因沙烏地阿拉伯宣稱石油輸出國家組織及夥伴國（OPEC+）將維持溫和增產計畫、北半球寒冬將至使油價上漲，惟中國大陸COVD-19疫情復燃、美國商用原油庫存意外增加427萬桶等因素又抑制油價上揚，導致油價震盪、漲勢趨緩，惟亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）的零售價格仍較前周上揚。
因此，台灣中油進一步再啟動油價平穩措施，超出的2.3元經計算25%吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各再吸收0.6元。因雙重平穩機制啟動，汽油吸收0.6元，柴油吸收1.0元，汽、柴油實際價格每公升各調漲0.1元及0.7元。
台版《魷魚》要救活龍龍 澎恰恰親揭還2.2億進度
澎恰恰自製影片《鼻孔遊戲》，KUSO韓劇《魷魚遊戲》，每一集都獲得網友熱烈支持，負債2.2億的他聲量回升，昨（31）日預告晚間8點將和PGTalk百億董座林秉文直播，分享還債後續規畫，「還有很多的驚喜要給一路上支持澎哥的朋友。」
澎恰恰《鼻孔遊戲》出到第三集，客串嘉賓給足驚喜，康康扮演指導比賽的老人「001」，梁赫群演出「台灣孔劉」，龍龍演出分組被孤立的「韓美女」，在拔河比賽組隊的環節，澎恰恰看著龍龍似乎想把她踢出隊伍，龍龍搞笑說：「你看我幹嘛？你該不會這時候要切割吧？如果說要漂白的話，你排第一我排第二哎。」大拿「雞排妹屠龍記」自嘲。
據《三立新聞網》報導，澎恰恰《鼻孔遊戲》3集耗資60萬元，因為網路有討論度，第三集拉到2個贊助商，但是和拍片成本打平，等於沒有賺錢，澎恰恰兒子表示：「我們邊拍邊拉贊助，現在連下一集在哪都不知道。」因為龍龍跟澎恰恰一樣需要洗白，巧妙找了她來幫忙。
羽球／本季首冠再等等！一哥周天成惜敗日本名將獲亞軍
超級750系列法國羽球公開賽，我國一哥周天成今(31)日和日本好手常山幹太爭冠，雙方鏖戰1小時13分鐘，最終周天成遭逆轉以21:15、8:21、17:21收下亞軍，賽後周天成也相當有風度為對手鼓掌。
東京奧運結束後，周天成馬不停蹄前往歐洲參賽，連打了4站共12場比賽，在昨天甜蜜復仇擊敗南韓一哥許侊熙後，睽違19個月再度打進決賽，上一次拿下巡迴賽冠軍則要追溯到2019年10月台北公開賽。
世界排名第4的周天成過去和世界第13的常山幹太6度交手，取得5勝1負優勢，且此站堪稱周天成幸運地，2014年在此舉起台灣首座超級賽男單冠軍，隔年再次打進決賽，但不敵大馬球王李宗偉收下亞軍。
今天一開賽戰局就相當膠著，雙方經歷8度平手，周天成在14:13時連拿4分拉開差距，最後以21:15收下首局，不過次局周天成遭遇亂流，被常山幹太攻下一波2:12揚長而去，周天成以8:21讓出次局；決勝第3局，戰局再度陷入拉鋸，周天成積極救球飛撲在地，幾次精彩攻防，讓現場球迷看得相當滿足，不過常山幹太防守相當好，很難從他手上拿下分數，更在關鍵時刻連拿3分，率先取得4個冠軍點，周天成救回1個，可惜下一球掛網，以17:21吞敗。
蘋果590元擦拭布賣翻！員工曝「獨特材質」：熱銷不意外
今年蘋果公司秋季發表會除了推出各種旗艦3C之外，一項周邊商品也吸引全球關注，那就是要價590元台幣的「擦拭布」。而近期更有外媒報導，有蘋果內部員工爆料「擦拭布」現在相當熱銷，其「獨特材質」也隨之曝光。
據《紐約時報》報導，一位匿名的蘋果員工受訪表示，「公司對這款要價19美元配件的強烈需求『並不感到驚訝』，因為這種配件在其工作中非常有用，而且被設計得很特別，包括訂製的淺灰色，這塊布是由『無紡微纖維』製成的」，但他拒絕更詳細說明。
蘋果這款590元的擦拭布，標榜材質柔軟到不會造成任何磨損，能安全有效地清潔所有Apple顯示器。《紐時》報導中還提到，這款擦拭布在技術上並非新產品，之前是Pro Display XDR專屬附件，但直到上周，蘋果才決定開始單獨銷售。目前在蘋果官網上也顯示，下訂單後須等待10-12周才能到貨，也彰顯其熱銷程度。（編輯：張嘉哲）