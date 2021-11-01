米砂AV版《魷魚遊戲》來了！售價網嗨炸 2萬人擠爆網站
南韓影集《魷魚遊戲》在上月中旬上映之後，在全球橫掃90個國家排行冠軍，不僅劇中的人物爆紅，劇中情節更是引發不少話題，甚至帶動先前日本拍攝同類型題材的《今際之國的闖關者》觀看數，而沒想到，有「老濕姬」之稱的YouTuber米砂（Misa），投入百萬成本製作，神還原場景拍攝AV版《魷魚遊戲》在昨天晚上上架，沒想到上線第一天，網站直接大癱瘓，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-11-01 06:49:59
米砂日前就在Youtube頻道釋出AV版《魷魚遊戲》的拍攝花絮，其場景以劇中第二關卡戳椪糖為主，不僅砸重金購入多樣遊樂器材，也將地板鋪滿紅土，讓米砂也笑說「這裡每一個東西都是錢」；而在椪糖部份也不隨便，實際製作椪糖並在上頭印上特別符號，還原度極高；除此之外，遊戲也加入第一關的一二三木頭人，顯見是有劇情鋪陳。
而在（31）日晚間，AV版《魷魚遊戲》正式上線，結果反應相當熱烈，米砂也在IG上貼文指出「因為大家的熱情支持，網站一口氣就湧入兩萬多人，然後它就癱瘓了，導致伺服器被塞爆直接癱瘓，工程師趕緊搶修分流，感激大家願意花錢支持」。
而由於先前米砂就曾透露，該部AV版《魷魚遊戲》僅需49元就可以觀看，也讓她笑稱根本是「銅板謎片」，她也開心坦言「再次謝謝大家這麼挺，這麼支持我的作品，真的一萬個感激」；而影片上線後不少網友紛紛回應「真的有夠猛，難怪南韓人也討論」、「49元難怪塞爆啊！感謝米砂的用心」、「不愧是老濕姬」、「很厲害的製作，AV界代表作之一」。（編輯：張嘉哲）