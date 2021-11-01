美中G20互嗆！王毅警告布林肯：美方縱容台獨　難辭其咎

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王毅並指出，2國建交40多年來，積累的重要經驗就是「合則兩利，鬥則俱傷」，必須相互尊重、平等相待、重啟對話、避免對抗，中國願與美國建立經常性聯繫，就如何管控雙方分歧、妥善解決出現的問題，及時、坦誠地交換意見，以增進了解，消除疑慮，避免誤判，探索合作。
王毅也重申，台灣問題是中美之間最敏感的問題，一旦處理失誤，將對中美關係造成「顛覆性、全局性破壞」。最近一段時間，台海局勢再次緊張，美方多次稱這是中國改變現狀所造成的，可這完全不是事實，而是對國際社會的嚴重誤導。
王毅強調，台灣問題的真正現狀是，中國只有一個，台灣是中國的一部分，大陸和台灣同屬一個國家，歷史經驗已經多次證明，任何對這一現狀的改變，都將嚴重損害台海穩定，甚至製造台海危機。當前台海局勢的癥結，就是因為台灣當局屢屢試圖突破一中框架，而美方對「台獨」勢力的縱容支持也難辭其咎。制止台獨傾向的發展，就是在維護台海和平，奉勸美方要意識到台獨的嚴重危害，要求美方奉行真正的一中政策，而不是假的一中政策；要求美方履行對中方所作的承諾，而不是背信棄義；要求美方把一中政策真正落實到行動上，而不是說一套做一套。
報導提到，面對中方代表的聲明，布林肯重申，美方將繼續堅持一個中國政策，亦贊同美中雙方應本著相互尊重的精神，發展兩國關係，願與中方保持溝通，負責任地管理分歧，避免對抗甚至發生危機。
此外，王毅在與布林肯會晤前，已於10月30日先與俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)會面，雙方都認同澳英美聯盟(AUKUS)防衛協議是典型的軍事集團，以「小圈子」行為違背求和平、促進合作、謀求發展的時代潮流，既不得人心，也沒有出路。
王毅又表示，強迫他國接受單方面認可的所謂民主，只會水土不服，中國願與俄羅斯一起，高舉多邊主義旗幟，反對小圈子、假民主、新冷戰等各種「邪門歪道」。