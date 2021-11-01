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台積電在台灣超夯！美國工程師朝聖尷尬了　高薪內幕曝光

▲有「護國神山」之稱的台積電（2330）是全球第一家，且規模最大的晶圓代工半導體製造廠。（圖／美聯社／達志影像）
▲有「護國神山」之稱的台積電（2330）是全球第一家，且規模最大的晶圓代工半導體製造廠。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-11-01 07:35:42

有「護國神山」之稱的台積電（2330）是全球第一家，且規模最大的晶圓代工半導體製造廠，也是許多求職者夢寐以求的公司之一。不過，近日因為一篇美國人來台積電受訓的文章，內容爆出其台積電的職場生態，貼文引發廣大迴響。

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一名網友在臉書社團「半導體產業討論區」貼文，翻譯出一名美國工程師來台受訓的「心得文」，內容提到，到台灣受訓學到不少實用的技巧，有利於未來轉職，不過也看到許多問題，最主要是工時過長，在美國每天只需要工作8小時，晶圓代工廠則是上3天休4天，但台積電員工每天工時超過12小時，還得輪夜班、值班，即使是來台受訓的他，每天也要上班10小時。

該名工程師透露，感覺台積電並不重視所謂的「個人自由」，公司提供我們這些從美國來受訓的員工宿舍住，但有超多規矩要遵守的，像是還有門禁，超過一定時間就不能有訪客，如果你當初選長期住宿，那就會住得比較遠，會多花不少時間在通勤。

▲台積電過往只招考台、清、交、成等國立大學的人才，現在連私校也「人才一把抓」，讓其他科技廠叫苦連天。（圖／NOWnews資料照片）
▲台積電是全球第一家，且規模最大的晶圓代工半導體製造廠。（圖／NOWnews資料照片）
對於管理階層的建議，他也提到，台積電的軟體太老舊，有許多都是不必要的，應該整合成一個簡單的軟體供大家使用，節省上班時間、提升工作效率，還能省下員工的加班費，台積電只花一小部分的錢在員工身上，大部分的錢都用在維修設備裝機，以及實驗晶圓等等。

該名工程師提到，半導體是非常神奇的東西，從過去到現在，半導體都一直在改善我們人類的生活，但很不幸的是，台積電對世界的影響似乎跟它真正帶給員工的並不一樣，台積電一定是可以增加找到更多的員工來幫大家分擔工作，讓每個員工可以準時回家，並且有符合常理的時間陪伴家人，同時也保有不錯的福利。「我認為台積電至少得在Arizona廠做到這點，不然台積電在招募人才方面怎麼可能贏得了就在附近的Intel呢？」

貼文一出，網友紛紛回應「這篇確實點出台積電許多的問題，也有很多進步空間」、「希望高層能夠看到這篇心得文，虛心檢討改善」、「台灣晶圓體產業也不只台積電這樣血汗，但身為龍頭，可以從頭做起」、「肯說實話就給推，台積電7年工程師路過」、「工時過長一直以來都是台灣產業弊病，更別說是晶圓電子廠，希望能多改善」。（編輯：張嘉哲）

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