台積電在台灣超夯！美國工程師朝聖尷尬了　高薪內幕曝光

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該名工程師透露，感覺台積電並不重視所謂的「個人自由」，公司提供我們這些從美國來受訓的員工宿舍住，但有超多規矩要遵守的，像是還有門禁，超過一定時間就不能有訪客，如果你當初選長期住宿，那就會住得比較遠，會多花不少時間在通勤。
對於管理階層的建議，他也提到，台積電的軟體太老舊，有許多都是不必要的，應該整合成一個簡單的軟體供大家使用，節省上班時間、提升工作效率，還能省下員工的加班費，台積電只花一小部分的錢在員工身上，大部分的錢都用在維修設備裝機，以及實驗晶圓等等。
該名工程師提到，半導體是非常神奇的東西，從過去到現在，半導體都一直在改善我們人類的生活，但很不幸的是，台積電對世界的影響似乎跟它真正帶給員工的並不一樣，台積電一定是可以增加找到更多的員工來幫大家分擔工作，讓每個員工可以準時回家，並且有符合常理的時間陪伴家人，同時也保有不錯的福利。「我認為台積電至少得在Arizona廠做到這點，不然台積電在招募人才方面怎麼可能贏得了就在附近的Intel呢？」
貼文一出，網友紛紛回應「這篇確實點出台積電許多的問題，也有很多進步空間」、「希望高層能夠看到這篇心得文，虛心檢討改善」、「台灣晶圓體產業也不只台積電這樣血汗，但身為龍頭，可以從頭做起」、「肯說實話就給推，台積電7年工程師路過」、「工時過長一直以來都是台灣產業弊病，更別說是晶圓電子廠，希望能多改善」。（編輯：張嘉哲）