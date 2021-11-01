米砂AV版《魷魚遊戲》評價超高　他讚：全程沒快轉

韓劇《魷魚遊戲》掀起一波模仿潮，有「老濕姬」之稱的YouTuber米砂（Misa）10月宣布拍攝AV版《鮑魚遊戲》，光是成本就砸下百萬重金，還比照電影規格舉辦首映會，相當重視這次作品。昨（31）日《鮑魚遊戲》一上線湧入上萬人，造成網站癱瘓，直到凌晨才修好，米砂收到網友看完後的心得：「唯一一次看片不快轉的！」讓她相當感動。
娛樂中心/綜合報導
2021-11-01 09:57:01
米砂在IG上表示，原本預計影片上線後設定在5000人同時觀看，沒想到一下湧入2萬人，直到凌晨才修好。平台表示，米砂的片上架後，超過10萬人在線上，網站瞬間癱瘓，導致網站修好了又爆，平台承諾會給用戶進行相關補償，米砂也在IG上向觀眾道歉，「沒有預期到會這麼受歡迎，也真的再次謝謝大家的支持。」
米砂製作的《鮑魚遊戲》分為一二三木頭人篇、椪糖篇兩集，網站修復後，她便收到網友的私訊表示，「這次唯一一次看片不快轉的，劇情真的讚！」網友對米砂拍攝的影片高度讚賞，讓米砂相當感動。
米砂在《鮑魚遊戲》上線前舉辦首映會，邀請許多YouTuber好友觀看，眾人評價米砂這部片製作相當用心，不論是音效、成本、背景、分鏡等等都是專業拍攝，絲毫不輸日本謎片，大家都直呼這場首映會解鎖人生成就：「多人一起看片！」（編輯：薛羽彤）