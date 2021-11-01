澳洲鎖國近600天入境限制首鬆綁　親友機場淚擁

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為因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，澳洲去年3月20日實施全球數一數二嚴格的邊境限制措施，幾乎暫停所有國際旅客入境，還被批評人士稱為「隱士國家」。
親人被迫分散於各大洲，數以萬計澳洲公民困在海外，取得入境許可者被迫支付數千美元，還必須同意關在防疫旅館14天。
澳洲航空公司（Qantas）停飛多數航班逾18個月，執行長喬伊斯（Alan Joyce）表示，恢復國際定期航班實屬「睽違已久」。「看到澳洲民眾在經歷這麼久的分離後與摯愛團聚，真的很棒。」
總理莫里森（Scott Morrison）也說，這對澳洲來說是個「大日子」，還在社群媒體臉書（Facebook）貼文表示，澳洲現已「準備起飛」。
英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，首架免隔離班機今天降落雪梨機場，國際線旅客紛紛擁抱久別將近2年的至親友人。
隨著海外班機在今天黎明前陸續抵達雪梨，機場出現一幕幕感人的團圓畫面，旅客步出機場大門後，奔向殷殷期盼的接機親友懷抱。
東妮（Toni）和提歐（Theo）拿著「歡迎回家」的氣球和藍色泰迪熊走進機場，要迎接他們從未謀面的孫女艾蜜利亞（Emilia）。
67歲的東妮說：「女兒帶著孫女從西班牙飛過來，我們自2019年起就沒見到她了。」
「她的班機一直被取消，不過她已經很幸運了，因為她本來可能還要隔離。」見到女兒梅麗莎（Melissa）走出大門，東妮忍不住喜極而泣。
儘管Delta變異株疫情讓雪梨和墨爾本封城數月，直到近日才解封，澳洲整體COVID-19病例仍較其他國家低了許多，迄今僅累計17萬500多人染疫、1735人病故。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1101101