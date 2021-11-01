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Toyota bZ4X量產版登場，規格數據出爐，雙生車Subaru Solterra 11/11發表

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-11-01 10:25:20

Toyota於今年上海車展帶來bZ4X概念車，如今日前則公布了bZ4X量產版，而之前尚未清楚的規格數據也在此一併釋出，提供前驅單馬達與四驅雙馬達兩種車型。

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Toyota於今年上海車展帶來bZ4X概念車，bZ4X是與Subaru合作採用e-TNGA平台打造的電動車，bZ4X車名為Beyond Zero縮寫而來，同時也象徵Toyota邁入電動紀元代表作品，因此在造型設計方面有著截然不同的全新面貌，然而消費者最關心的電動車數據，原廠也在日前帶來bZ4X量產版，同時也釋出動力規格。

Toyota日前公布bZ4X量產版。
Toyota日前公布bZ4X量產版。
象徵邁入電動紀元，bZ4X造型設計當然也截然不同。
象徵邁入電動紀元，bZ4X造型設計當然也截然不同。
bZ4X搭載71.4kWh電池模組，提供前驅與四驅兩種車型，其中前驅車型所載的電動馬達具有150kW輸出，能提供201hp/27kgm動力表現，0～100km/h加速則為8.4秒；四驅車型則是配置前後兩具80kW電動馬達，具有214hp/34.3kgm最大輸出，0～100km/h加速則縮短至7.7秒。至於續航里程與充電方面，bZ4X擁有460與500公里表現，而要充電在使用150kW快速充電，能在30分鐘完成80%充電量。另外，bZ4X也提供太陽能車頂，每年能額外提供行駛1,800公里所需電力。不僅如此Toyota也表示bZ4X所搭載的高密度電池也具備優異的使用壽命，在10年或240,000公里其效能僅降低10%。

而與bZ4X一樣採e-TNGA平台的Subaru Solterra之前也釋出了產品局部圖，而日前也預告將於11/11進行發表。

bZ4X搭載71.4kWh電池模組。
bZ4X搭載71.4kWh電池模組。
bZ4X前驅具有201hp/27kgm動力，四驅車型則有214hp/34.3kgm最大輸出。
bZ4X前驅具有201hp/27kgm動力，四驅車型則有214hp/34.3kgm最大輸出。
使用150kW快速充電，能在30分鐘完成80%充電量。
使用150kW快速充電，能在30分鐘完成80%充電量。
座艙格局也令人耳目一新。
座艙格局也令人耳目一新。
中控螢幕也整合多項功能。
中控螢幕也整合多項功能。
Subaru Solterra預計11/11進行發表。
Subaru Solterra預計11/11進行發表。
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