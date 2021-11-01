Toyota bZ4X量產版登場，規格數據出爐，雙生車Subaru Solterra 11/11發表

我是廣告 請繼續往下閱讀
Toyota於今年上海車展帶來bZ4X概念車，bZ4X是與Subaru合作採用e-TNGA平台打造的電動車，bZ4X車名為Beyond Zero縮寫而來，同時也象徵Toyota邁入電動紀元代表作品，因此在造型設計方面有著截然不同的全新面貌，然而消費者最關心的電動車數據，原廠也在日前帶來bZ4X量產版，同時也釋出動力規格。
bZ4X搭載71.4kWh電池模組，提供前驅與四驅兩種車型，其中前驅車型所載的電動馬達具有150kW輸出，能提供201hp/27kgm動力表現，0～100km/h加速則為8.4秒；四驅車型則是配置前後兩具80kW電動馬達，具有214hp/34.3kgm最大輸出，0～100km/h加速則縮短至7.7秒。至於續航里程與充電方面，bZ4X擁有460與500公里表現，而要充電在使用150kW快速充電，能在30分鐘完成80%充電量。另外，bZ4X也提供太陽能車頂，每年能額外提供行駛1,800公里所需電力。不僅如此Toyota也表示bZ4X所搭載的高密度電池也具備優異的使用壽命，在10年或240,000公里其效能僅降低10%。
而與bZ4X一樣採e-TNGA平台的Subaru Solterra之前也釋出了產品局部圖，而日前也預告將於11/11進行發表。