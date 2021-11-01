COP26氣候峰會聚焦「減碳排」 聯合國報告示警升溫2.7℃
第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26）10月31日於英國蘇格蘭格拉斯哥揭開為期2周的議程，此前聯合國環境規劃署（UNEP）發表聯合公報，顯示目前各國減排不力，按此升溫幅度下去本世紀內恐怕全球升溫會達2.7度，無法控制在理想的1.5度目標，影響可謂「災難性」；而本屆氣候峰會各國領袖關心的重點也聚焦在世界減碳政策、逐步淘汰燃煤等重點，也承諾將於2050年前後，達成「碳中和」（carbon neutrality），逐漸實現淨零碳排目標。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-11-01 10:42:17
根據聯合國環境規劃署（UNEP） 公布最新廢氣排放差距報告顯示，按目前各國設定的減碳承諾推估，本世紀內全球溫度仍將上升攝氏2.7度，無法控制在平均氣溫升幅攝氏1.5度的目標內，更示警所有國家在2030年前將「減碳」視為當務之急以緩頹勢，若想達到控制在比工業革命前高攝氏2度，聯合國這份公報指出，全球減排必須提高至30%。
由於甫落幕的20國集團（G20）羅馬峰會當中，各國對於是否能談和提高碳排標準、達成淨零碳排設定確切日期與逐步廢除燃煤等目標並未表達一致看法，這些重大氣候協議成果只能留待本屆COP26進行。
據《彭博社》報導，美國總統拜登對於中國、俄羅斯對於氣候變遷無法做出更有力承諾或領導人並未現身感到失望，中國與會的外交部長長王毅則說，中國在應對氣候變化方面言出必行。G20並未達成逐步淘汰燃煤這項最具汙染性的化石燃料的共同目標，但承諾將「終止對海外煤炭項目的融資」，英國首相強生認為這僅是「杯水車薪」，呼籲其他國家加強針對減緩氣候變遷的力度。
然而，相較於G20會議參與者多為全球最大污染國領袖，實際上代表全球80%碳排，而COP氣候峰會將近200國參與者中，更多的是那些對氣候變遷影響甚微，卻首當其衝面對影響的國家，G20峰會留下的是大國無法給出有力的共同承諾，而在COP氣候峰會上這些氣候協議恐怕將更難達成共識。