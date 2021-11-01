高血脂不是胖的人才會有！醫教４點觀察，防範中風、心肌梗塞。

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大灣健全診所家醫科王威傑醫師指出，高血脂主要可分為高膽固醇血症和高三酸甘油脂血症。民眾常提及的膽固醇，在醫學上有好、壞之分，並非全然不好，高密度膽固醇就是所謂的好的膽固醇，可作為血管的清道夫；低密度膽固醇就是民眾平常所需要擔心的壞的膽固醇，容易附著在血管上不斷堆積，形成心血管等疾病。三酸甘油脂則可作為能量，但過多就會對人體有害。
當壞的膽固醇過高，形成高膽固醇血症時，就有可能引起心肌梗塞、狹心症、冠心症等心血管疾病，或是腦中風、腸中風，以及可能引起黑濛、短暫失去意識的頸動脈狹窄，又或是使腎臟功能逐漸衰退的慢性腎臟病、使下肢行走時會疼痛的周邊動脈疾病，可說是血管塞到哪，身體就壞到哪。而高三酸甘油脂血症，則容易引起胰臟發炎，甚至住院，而胰臟又被稱為「沉默器官」，出問題時往往難以察覺，需特別留意。
高血脂有哪些症狀？醫：真的不好觀察。
防範高血脂，多數人都會以症狀來看，最常被認定的就是肥胖。對此王威傑醫師表示，確實除了肥胖以外高血脂會出現的症狀並不多，但還是可從細部作觀察，包括了高膽固醇血症可能在眼瞼部位出現黃斑瘤，又或者在角膜附近出現角膜白環等。而三酸甘油脂血症，則幾乎可說是沒有其他症狀可從日常觀察，最多就是在許多人空腹抽血或捐血的時候發現「乳糜血」的狀況才需適度懷疑。
但是，王威傑醫師也提醒，上述這些肥胖以外的症狀，也未必就會出現，若沒有出現這些症狀也不代表沒有高血脂，再加上高血脂並非只有胖的人才有，診間也不乏有瘦的人有高血脂問題。因此建議從病史及家族史來看會更為妥當，而肥胖者自然要更特別注意。
我有高血脂嗎？４點觀察，有疑慮早檢查！
王威傑醫師指出，觀察自己有無高血脂問題，除了檢視自己的飲食及生活習慣是否都是大魚大肉、一堆垃圾食物，以及前述提到可觀察肥胖、黃色脂肪瘤、角膜白環等症狀以外，自身的病史及家族史也很重要。包括心血管疾病、腦血管疾病史，兩者皆為高血脂的高風險疾病，而三高常形影不離，有高血糖、高血壓者也要注意。至於家族史則指的是一等親是否有高血脂相關的病史，例如低密度膽固醇大於160，或18歲前有低密度膽固醇大於130，又或者有早發性心血管疾病（男45歲前，女性55歲前），或是一等親被告知有家族性高膽固醇血症等。
在檢視、觀察生活型態、症狀、自身相關病史、家族史後，如有疑慮、無法確定或是高度懷疑就盡早抽血檢查，現在健保也有補助40歲以上的成年人每三年一次成人健檢，當中就包含膽固醇等相關檢查，若是公司體檢有發現異常也可以盡早就診與醫師討論。
４招防範高血脂，有利防範心腦血管疾病！
王威傑醫師也提醒，防範高血脂症，除了適度檢視、定期檢查外，也建議建議飲食上多以好的油為主，例如橄欖油，並盡量避免用油炸方式烹調食物、避免食用反式脂肪如人工奶油，減少食入飽和脂肪的比例，如動物油、棕梠油、椰子油，以免形成壞的膽固醇。而魚油EPA、DHA有助下降三酸甘油脂，但膽固醇則不明顯。除此之外也培養運動的好習慣，可降三酸甘油脂血，提升好的膽固醇，降低壞的膽固醇，將其送至肝臟分解。民眾可從這幾點作防範，如此更有助身體健康。
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