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協和電廠填海造陸興建四接惹議　謝國樑：多聽在地人聲音

▲謝國樑表示，填海造地對海洋生態造成不可逆的衝擊，呼籲環評委員能重視基隆在地聲音，兼顧海洋保育，不要草率決定。（圖／謝國樑提供）
▲謝國樑表示，填海造地對海洋生態造成不可逆的衝擊，呼籲環評委員能重視基隆在地聲音，兼顧海洋保育，不要草率決定。（圖／謝國樑提供）

記者陳志仁／基隆報導

2021-11-01 11:01:56

台電協和電廠為設置天然氣的卸收碼頭與儲存槽，預計在外木山填海造陸18.6公頃，興建第四座天然氣接收站（以下簡稱「四接」），行政院環保署今（1）日下午將舉行環評會議；不過，基隆民意代表及在地的團體、居民多次在說明會上反對。

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基隆市長參選人謝國樑聲援表示，填海造地對海洋生態造成不可逆的衝擊，呼籲環評委員能重視基隆在地聲音，兼顧海洋保育，不要草率決定；此外，台電計畫要填海造地興建第四接收站，衝擊外木山漁港旁的海域，扼殺珊瑚與海洋生態，連帶影響外木山漁港的漁獲，形成一個雙輸局面。

謝國樑指出，能源發展與環境保育一直是相互衝突的兩個課題，不管是《環境基本法》或《海岸管理法》，都是強調「環境優先」，與他長年來支持海洋保育的理念不謀而合；希望留給下一代一個美好的生活環境，完整的生態資源，讓基隆是一個宜居的海洋城市。

謝國樑日前出席基隆市議員陳薇仲、王醒之與基隆在地環保團體等舉辦的拯救珊瑚大作戰活動，以行動表達自己對海洋環境保育的立場；謝國樑回憶，協和電廠四接站的爭議，讓他想起多年前的深澳卸煤碼頭抗爭事件，當年他是執政黨立委、王醒之是民間人士，不惜槓上經濟部，甚至還跟同黨立委告上法院。

謝國樑說，當時在大家同心協力之下，擋住了深澳卸煤碼頭，守住了番仔澳灣，也才有現在市民與觀光客都很愛去的潮境公園，每當看到潮境公園的市民與遊客的笑容，都讓他覺得這一切都值得；好不容易協和電廠在2024年即將除役，是時候該還給基隆人一個乾淨、健康的環境。

「這片海洋不只屬於基隆人，也屬於台灣所有人！」謝國樑強調，他支持能源轉型，必須兼顧穩定供電與大幅降低空氣污染，但是台電計畫填海造陸18.6公頃，將嚴重破壞海洋生態；呼籲環評委員能多聽進基隆在地人的聲音，能多為海洋保育盡一份心力。
 

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