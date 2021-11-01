協和電廠填海造陸興建四接惹議　謝國樑：多聽在地人聲音

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謝國樑指出，能源發展與環境保育一直是相互衝突的兩個課題，不管是《環境基本法》或《海岸管理法》，都是強調「環境優先」，與他長年來支持海洋保育的理念不謀而合；希望留給下一代一個美好的生活環境，完整的生態資源，讓基隆是一個宜居的海洋城市。
謝國樑日前出席基隆市議員陳薇仲、王醒之與基隆在地環保團體等舉辦的拯救珊瑚大作戰活動，以行動表達自己對海洋環境保育的立場；謝國樑回憶，協和電廠四接站的爭議，讓他想起多年前的深澳卸煤碼頭抗爭事件，當年他是執政黨立委、王醒之是民間人士，不惜槓上經濟部，甚至還跟同黨立委告上法院。
謝國樑說，當時在大家同心協力之下，擋住了深澳卸煤碼頭，守住了番仔澳灣，也才有現在市民與觀光客都很愛去的潮境公園，每當看到潮境公園的市民與遊客的笑容，都讓他覺得這一切都值得；好不容易協和電廠在2024年即將除役，是時候該還給基隆人一個乾淨、健康的環境。
「這片海洋不只屬於基隆人，也屬於台灣所有人！」謝國樑強調，他支持能源轉型，必須兼顧穩定供電與大幅降低空氣污染，但是台電計畫填海造陸18.6公頃，將嚴重破壞海洋生態；呼籲環評委員能多聽進基隆在地人的聲音，能多為海洋保育盡一份心力。