全球晶片荒燒！格芯執行長：訂單滿檔 2023年底產能賣光
全球大鬧晶片荒，預估可能會持續延燒到2023年，美國晶圓代工廠格芯（Global Foundries）執行長柯斐德（Tom Caulfield）近期接受外媒訪問時表示，目前全球最缺的是「製程不太先進的晶片」，也正是格芯專門出產的晶片類型。柯斐德強調，該公司自2020年8月以來產能就持續不足，產能利用率已經超過100%，直至2023年底的產能都已經賣光，
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-11-01 11:07:44｜2021-11-01 11:13:25
柯斐德接受《CNBC》採訪時表示，「我認為在未來5至10內，我們將追逐供應而不是需求。」柯斐德表示，目前市面上短缺的並非製程先進的晶片，而是提供電源管理、連接到顯示器，或是網路功能管理的成熟製程晶片。
不僅是汽車公司以及家電製造商面臨晶片荒，現在問題更蔓延到了電子產品製造商及其供應商。像是蘋果公司先前就表示，由於晶片短缺，今年第4季的Holiday Season恐措施超過60億美元的銷售額。英特爾同樣也將其較低的CPU銷售量歸咎到電源和網路晶片短缺問題。
柯斐德表示，會造成成熟製程晶片短缺的主要原因，是在這方面的投資不足。不過對他來說，其很高興讓更大的公司服務於個位數奈米市場，並稱格芯將在差異化技術方面做到最好。
根據了解，像格芯這種代工業務的獲利能力與代工廠全天候運轉的速度有關。因為受到疫情導致速度放緩，格芯在2020年的利用率為84%。
柯斐德表示，「2020年8月以來，我們每一天都試圖盡可能擠出產能，我敢說利用率已經超過100%。」柯斐德強調，目前格芯的訂單已經拍到2023年底了。
格芯已於上週於那斯達克交易所掛牌上市，估值超過250億美元。格芯29日股價收在48.74美元，漲幅5.04%。