COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

金宣虎求婚被拒！22張對話流出　前女友不想負責打掉孩子

▲金宣虎（左）曾為了未出生的孩子想放棄拍電影，甚至跟崔英雅求婚。（圖／Netflix、崔英雅IG）
▲金宣虎（左）曾為了未出生的孩子想放棄拍電影，甚至跟崔英雅求婚。（圖／Netflix、崔英雅IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-11-01 11:24:18

韓星金宣虎因《海岸村恰恰恰》飾演的「洪班長」爆紅，卻因被前女友崔英雅爆料逼墮胎，形象一落千丈，第一狗仔《Dispatch》（D社）上週才出面幫金宣虎洗白，指控一切都是崔女在說謊，崔女前夫也說她私生活不檢點；今（1日）D社再爆出22張證據，當初是崔英雅提議墮胎，而金宣虎為了負責任主動求婚，並非外界所說的射後不理。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《Dispatch》抖出崔英雅12項不實罪狀。（圖／翻攝Dispatch）
▲《Dispatch》上週抖出崔英雅12項不實罪狀。（圖／翻攝Dispatch）
▲Dispatch再拿出22張證據打臉崔英雅。（圖／翻攝Dispatch）
▲Dispatch再拿出22張證據打臉崔英雅。（圖／翻攝Dispatch）
金宣虎遭指逼前女友崔英雅墮胎，形象全毀、工作全丟，D社出面爆料是崔英雅慣性說謊，2人是協議墮胎，2020年7月底打掉孩子後仍繼續交往，最後金宣虎2021年5月底與她分手，是因為女友生活不檢點，崔英雅的前夫也出面佐證，說崔英雅曾連帶3個男生回家，才與她離婚。

D社今再加碼曝光2人284次的22張對話截圖，崔英雅跟金宣虎透露懷孕6週，金宣虎對於突如其來的消息感到驚慌，未料崔女竟說：「反正這家醫院不幫我動手術，但我要拿掉，他們會幫我介紹。」主動提議墮胎，但金宣虎勸對方「再考慮一下」，崔英雅就說不想被孩子扯後腿，現在只要2人相愛就夠了，但她同時也擔心若拿掉孩子，未來很難懷孕，金宣虎則要對方不要太擔心，他會考慮清楚的。

▲金宣虎好不容易爬到男一，前女友的爆料恐怕毀掉他的演藝事業。（圖 / 金宣虎IG）
▲金宣虎想負責任。（圖 / 金宣虎IG）
崔英雅告知金宣虎懷孕時，金正在錄節目《兩天一夜》，男生對於沒有陪女友面對懷孕感到自責，並多次表示：「我會負責的」、「不管發生什麼事，我負責」，崔英雅對於男友的回應感到心動，金宣虎就提議「我們結婚吧，就是你了」，並表示要帶女友見家長，告知父母懷孕消息，「在我的人生中，我比妳更愛妳」。

事實上，2人因為沒有懷孕計畫，所以都驚慌失措，崔英雅便解釋提議墮胎，是不想阻礙男友工作，金宣虎則說：「我們是一家人，親愛的我想結婚了。」金宣虎甚至為了孩子，想取消已簽訂的電影合約，女生坦言不喜歡因為有小孩而結婚，很討厭這種責任感，2人多次溝通，7月底協議墮胎；之後崔英雅搬家、換掉車牌等行為對金宣虎撒謊，男生受不了一直被欺騙，2021年5月底正式分手。

此外，娛樂記者李鎮鎬曾於YouTube公開崔英雅墮胎後4個月，與歌手李在勳在濟州島娛樂場所嗨歌的影像，心情看似不受失去孩子影響、非常開心，種種跡象與她當時的爆料文有極大出入。而部分廠商、《海岸村》工作人員都力挺男生，金宣虎洗白指日可待。

▲李鎮鎬（上）公開崔英雅跟男星去唱歌的影片。（圖／연예 뒤통령이진호 YouTube）
▲李鎮鎬（上）公開崔英雅跟男星去唱歌的影片。（圖／연예 뒤통령이진호 YouTube）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀