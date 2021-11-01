金宣虎求婚被拒！22張對話流出　前女友不想負責打掉孩子

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D社今再加碼曝光2人284次的22張對話截圖，崔英雅跟金宣虎透露懷孕6週，金宣虎對於突如其來的消息感到驚慌，未料崔女竟說：「反正這家醫院不幫我動手術，但我要拿掉，他們會幫我介紹。」主動提議墮胎，但金宣虎勸對方「再考慮一下」，崔英雅就說不想被孩子扯後腿，現在只要2人相愛就夠了，但她同時也擔心若拿掉孩子，未來很難懷孕，金宣虎則要對方不要太擔心，他會考慮清楚的。
崔英雅告知金宣虎懷孕時，金正在錄節目《兩天一夜》，男生對於沒有陪女友面對懷孕感到自責，並多次表示：「我會負責的」、「不管發生什麼事，我負責」，崔英雅對於男友的回應感到心動，金宣虎就提議「我們結婚吧，就是你了」，並表示要帶女友見家長，告知父母懷孕消息，「在我的人生中，我比妳更愛妳」。
事實上，2人因為沒有懷孕計畫，所以都驚慌失措，崔英雅便解釋提議墮胎，是不想阻礙男友工作，金宣虎則說：「我們是一家人，親愛的我想結婚了。」金宣虎甚至為了孩子，想取消已簽訂的電影合約，女生坦言不喜歡因為有小孩而結婚，很討厭這種責任感，2人多次溝通，7月底協議墮胎；之後崔英雅搬家、換掉車牌等行為對金宣虎撒謊，男生受不了一直被欺騙，2021年5月底正式分手。
此外，娛樂記者李鎮鎬曾於YouTube公開崔英雅墮胎後4個月，與歌手李在勳在濟州島娛樂場所嗨歌的影像，心情看似不受失去孩子影響、非常開心，種種跡象與她當時的爆料文有極大出入。而部分廠商、《海岸村》工作人員都力挺男生，金宣虎洗白指日可待。