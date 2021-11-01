當新冠疫情成持久戰！乳癌患者如何自保？節拍式口服化療來助攻！

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隨著新冠疫苗接種率提高，新冠病毒逐漸流感化，與病毒和平共存成了當務之急。不過，前陣子不少民眾擔心就醫增加感染風險，例如須經常進出醫院的癌症患者，可能延誤疾病追蹤、治療。三軍總醫院血液腫瘤科戴明燊主任表示，在臨床上發現，有些乳癌患者在3、4月確診，卻拖延到7、8月才接受治療，少數患者病程已進展至晚期或是發生轉移。
戴明燊主任說明，目前乳癌治療相當多元，除了手術及化學治療，還有荷爾蒙治療、標靶治療、放射線治療，甚至新型的免疫治療，針對患者需求調整，最重要的是，及早發現就醫，與醫師詳細討論適合自己的治療方法。
擔心針劑化療不便！節拍式口服化療是什麼？
一講到化學治療，多數人會聯想到掉頭髮、噁心嘔吐。其實，隨著醫療進步，現今化療也有很好的藥物選擇，戴明燊主任表示，目前口服藥物相當便利，可減少至醫院注射時間，同時不像傳統化療單次高劑量帶來較強的副作用，口服化療的副作用較輕微，打破民眾對化療的治療迷思。
口服化療中更有一種「節拍式化療」的給藥方式，戴主任比喻，傳統針劑化療就像對癌細胞的「當頭棒喝」，一次給予高劑量毒殺它們。因為高濃度進入人體，容易造成噁心嘔吐、疲倦、白血球下降，甚至影響肝腎功能。至於節拍式口服化療就像「小槌子慢慢敲」，每週或每兩、三天持續性低劑量給藥，不僅效果與每個月或每三週打一次的針劑相同，能夠有效抑制癌細胞，同時減輕患者身體負荷及副作用產生。
我適合節拍式化療嗎？醫病溝通創造雙贏
主任曾收治一位55歲的職業婦女，因為第二期乳癌接受手術治療以及術後輔助化療。後來不幸復發，且癌細胞轉移到肺部，患者不希望再次經歷化療的辛苦，經過討論與評估後，決定使用節拍式口服化療，至今已有兩年時間，腫瘤得到控制，也還能照常上班。
節拍式口服化療因為副作用較低，加上口服劑型相當便利，在考量病情是否合適外，也適合需要兼顧工作與家庭的婦女、老年族群，以及不方便頻繁來往醫院等族群。
定期接受乳房篩檢 有助早期發現乳癌
疫情期間，不僅回診治療人數減少、接受癌症篩檢的人數也減少許多，戴明燊主任提醒，目前國健署提供45歲以上女性，每兩年可接受一次免費乳房篩檢，若有乳癌家族史，則建議提前到40歲開始定期檢查。他也舉國健署的數據顯示，零期或一期乳癌患者的五年存活率達到98%，即使是第四期或是已經轉移，五年存活率也可以達到4成以上，有些患者甚至可以存活到十年以上。與醫師討論適合自己的治療方式，並持續穩定治療、定期追蹤，才是面對乳癌的正確關鍵！
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