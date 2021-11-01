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神仙川味驚傳歇業！牛肉麵控別哭了　老饕激推還有這5家

▲神仙川味驚傳歇業！台北必吃牛肉麵，老饕淚推還有這5家。（圖／翻攝自神仙川味牛肉麵FB）
▲神仙川味驚傳歇業！台北必吃牛肉麵，老饕淚推還有這5家。（圖／翻攝自神仙川味牛肉麵FB）

記者蕭涵云/綜合報導

2021-11-01 12:34:55

牛肉麵可說是台灣人的庶民美食，一碗從麵條、湯頭到肉塊都不馬虎的餐點，雖名為小吃，更是道地台灣味的精華。身為台灣人最愛的美食之一，牛肉麵店家在台北也是競爭激烈，曾同時榮獲台北國際牛肉麵節，盲測組清燉及紅燒湯頭雙料冠軍的「神仙川味牛肉麵」，近日卻在臉書上無預警宣布即將於明年1月10日歇業，消息傳出令不少忠實客戶感到可惜。但大家把眼淚擦一擦，沒關係，讓老饕淚推的台北必吃牛肉麵，還有這5家可以朝聖！

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林東芳牛肉麵

曾獲選2018台北米其林指南，林東芳牛肉麵可說是最常被提及的老店家，用餐環境也從悶熱不通風的破舊鐵皮屋，幾經改址成現在獨棟三層樓的氣派店面。牛肉滷得相當入味，尤其招牌的半筋半肉麵必吃，清澈中藥湯頭令人印象深刻，加入獨門調製的辣油，再配上每桌必點、吸飽熱滾滷汁的花干，幾乎可說是台北人心中共同記憶的美味。

金春發

屹立不搖的百年台灣老名店，金春發曾因同時擄獲郭台銘、王令麟在店內各自用餐，而被譽為富豪老董們的最愛。店內供應全牛料理，牛肉麵主打清燉湯頭，低調鮮美，配上切成塊狀、很有口感的牛肉，享受原汁的清甜。

史記牛肉麵

受到文人饕客舒國治推崇的史記牛肉麵，系出同門的還有史大華麵食、史記麻辣鍋等，都是佔據老饕美食名單的常客。獲舒國治認可的清燉湯頭素雅清香，久燉而成的乳白色搭配細麵，淺嚐略淡，越喝越感受得到牛骨高湯的清甜。

牛店牛肉麵

在台北牛肉麵節闖出名號後，同樣也獲得米其林青睞，牛店牛肉麵以西式手法燉煮出「很不一樣」的精燉原味，中西合併的濃郁高湯擄獲眾人的胃，若點滿漢牛肉麵不只可一次吃到牛三寶（牛腱、牛筋和牛肚），還可加入牛骨髓辣油將清燉湯頭變成紅燒口味。

穆記牛肉麵

位處美食激戰區北醫商圈，獲得2019年米其林餐盤的穆記牛肉麵，從清燉到紅燒兩種湯頭都各有所好，加入大量蒜頭及洋蔥、蘋果及番茄熬煮的清燉口味，鮮甜回甘，有別於其他名店。麵條還有帶有嚼勁的刀削麵可選；鎮店斤餅也是必嚐菜色之一。


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