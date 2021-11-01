神仙川味驚傳歇業！牛肉麵控別哭了　老饕激推還有這5家

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林東芳牛肉麵
曾獲選2018台北米其林指南，林東芳牛肉麵可說是最常被提及的老店家，用餐環境也從悶熱不通風的破舊鐵皮屋，幾經改址成現在獨棟三層樓的氣派店面。牛肉滷得相當入味，尤其招牌的半筋半肉麵必吃，清澈中藥湯頭令人印象深刻，加入獨門調製的辣油，再配上每桌必點、吸飽熱滾滷汁的花干，幾乎可說是台北人心中共同記憶的美味。
金春發
屹立不搖的百年台灣老名店，金春發曾因同時擄獲郭台銘、王令麟在店內各自用餐，而被譽為富豪老董們的最愛。店內供應全牛料理，牛肉麵主打清燉湯頭，低調鮮美，配上切成塊狀、很有口感的牛肉，享受原汁的清甜。
史記牛肉麵
受到文人饕客舒國治推崇的史記牛肉麵，系出同門的還有史大華麵食、史記麻辣鍋等，都是佔據老饕美食名單的常客。獲舒國治認可的清燉湯頭素雅清香，久燉而成的乳白色搭配細麵，淺嚐略淡，越喝越感受得到牛骨高湯的清甜。
牛店牛肉麵
在台北牛肉麵節闖出名號後，同樣也獲得米其林青睞，牛店牛肉麵以西式手法燉煮出「很不一樣」的精燉原味，中西合併的濃郁高湯擄獲眾人的胃，若點滿漢牛肉麵不只可一次吃到牛三寶（牛腱、牛筋和牛肚），還可加入牛骨髓辣油將清燉湯頭變成紅燒口味。
穆記牛肉麵
位處美食激戰區北醫商圈，獲得2019年米其林餐盤的穆記牛肉麵，從清燉到紅燒兩種湯頭都各有所好，加入大量蒜頭及洋蔥、蘋果及番茄熬煮的清燉口味，鮮甜回甘，有別於其他名店。麵條還有帶有嚼勁的刀削麵可選；鎮店斤餅也是必嚐菜色之一。