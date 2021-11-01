名家論壇》朱駿／國民黨新政綱為空洞的瞎寫作文

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國民黨自稱「作為一個民主政黨」，開宗明義第一條政綱要「捍衛民主價值，鞏固共和憲政，重建法治基石」，槍口指向民進黨。然而，先就各自黨內民主的成分而言，國民黨遠遠不如民進黨。民進黨也沒偏離「共和憲政」，只是有破壞法治的嫌疑，這與現行體制有關。
台灣的憲政是超級總統制，很容易走上兩元對立，一有對立就容易激化，這是常識就能知道之事。「一黨獨大」在台灣的體制下是常態，如果認為「一黨獨大」容易造成「一黨獨裁」，那麼，國民黨應該提出改變制度的修憲芻議，號召民眾支持，令其重返執政「一黨獨大」之後，可以改變此不良的制度。這個《憲政》體制必須與歷來的《中華民國憲法》有重大差異。國民黨提不出修憲芻議，一旦重返完全執政地位，豈不是也會繼續一黨獨裁，在絕對的權力中再度絕對腐化，然後再度被趕下台？
定位兩岸為主權之爭走入死胡同
第二條中提到「在外交政策上，應彰顯中華民國主權」。偏偏全世界除了15個極小的國家之外，都不承認中華民國的主權主張，原因在於承認「兩岸同屬一個中國」，「中華人民共和國政府」代表中國主權。國民黨要爭主權的對象應是中國大陸，也就是說，該黨將兩岸之爭當作主權之爭，然而，只有不同的國家之間才會有所謂的主權之爭，就如同台獨份子要獨立建國一般。只是國民黨又高喊「反對台獨」，這是難以自解的矛盾。如果知道所爭者只是「主權代表權」，那就不是主權之爭。
既然要「兩岸應擱置爭議」，「求同尊異」，如何能寄望兩岸自然而然地「實現本黨總理孫中山先生『天下為公』的理想」？幻想中共主動向中華民國政府投降嗎？
向來不重視歷史卻大談國史
第三條是「振興中華文化，發揚台灣魅力，豐沛育樂環境」。中華文化內容複雜，國民黨獨厚儒家文化，儒家思想如果那麼行，中國不應衰敗而有百年屈辱。說要「發揚國粹及國史」，什麼是「國粹」？國民黨搞清楚了嗎？
執政八年，阿扁時期的問題課綱不敢根據史實修正；連自己的黨史都不重視了，對自己黨內曾於國史上要有重要地位的兩蔣父子受到「邪惡轉手」瞎整時，都不敢根據史實站出來為其說幾句公道話，配談「國史」嗎？
「台灣魅力」又是何物？如果說「千年傳統散發全新魅力」，在台灣史一般只有400多年的情況下，所指應為幾千年的中華文化在台灣新生再造的全新表現吧？國民黨百餘年的醬缸文化自己都改不了，憑什麼讓幾千年的「文化活力生生不息」？不是說大笑話嗎？
台灣的教育體系必須要大改造，婦孺皆知，教改不就是從國民黨李登輝時代就開始走歪的嗎？馬英九八年也沒貢獻啊！憑什麼說你們能「落實教育正義」？
均富與公平正義都是空話
第四條談到「民生均富」、「公平正義」、「和諧社會」。「均富」是孫中山的重大理想之一，涉及社會經濟發展的模式，其中必須包含「公平正義」的內涵，特別要能建立符合「公平正義」原則與精神、務實可行的社會財富分配機制。請問，國民黨的社會經濟發展思路與精神是什麼？怎麼界定與論述「公平正義」？有哪些具體可行的「均富」措施？沒有一項答得出來，全是空話唬人，黨內都不能和諧，怎麼有本事「保障和諧社會」？吹牛不打草稿。
「優化工商結構」好似隔空抓藥
第五條提到要「優化工商結構」，這是國家發展的重要環節，應先有國家發展戰略與模式以為指導，才好勾勒出產業發展的整體觀與相應的戰略。從李登輝開始迄今，國民黨除了懂得與財團親密，善於政商勾結，還沒見到前述的國家發展戰略與模式以及由此導引出的「產業發展的整體觀與相應的戰略」。如果沒有這些東西，怎麼知道要什麼樣的結構才適合我們？
同時，產業結構應為社會經濟發展中屬於經濟體系創造價值的一環，應與主導分配價值的政治體系配套。分配領導創造，人類社會自古皆然，如果國民黨沒有社會經濟發展思路與精神的論述，如何擬定分配體系的原則與方案？如何建構適合此社經發展思路與精神的工商結構？整天把加入CPTPP、RCEP、與美國簽訂FTA掛在嘴上，有用嗎？
「永續發展」根本說不清楚
第六條的「永續發展」是個流行的說法，但是很難具體定義，因為涉及未來很長的時間，很難說得準，只能勾勒出願景。但此願景必然是一個系統規劃，必須要根據現實的條件指出可為人們預見與理解的重要組成部分，在每個部份提出基本元素、原則與思路。國民黨在此部分沒有系統，沒有層次，只說些支離破碎的零散項目，就知道根本沒有思考過這類的問題，遑論思路、原則、乃至具體規劃了，只是抄襲別人的用語罷了。
「確保供電穩定」不是每個政府應該確保之最起碼的民生必需事項嗎？值得當政綱的總綱嗎？「強化國土保育」當然重要，但沒見到基本思路，也沒見到對土地利用的基本思路與原則，倒是提到「防止永凍土融化」，令人有不知身在何處之感。
還提到「包容性成長」，這應該與社會經濟發展思路密切相關，為何不在第四項「追求民生均富：實現公平正義、保障和諧社會」處一併談論？顯然這篇政綱的論述結構就有大問題，以下的「各領域的政策綱領」的素質就不言可喻了。
朱立倫在全代會公開場合都能失神說出「反對九二共識」，恰恰映射了他所提出的新政綱毫無精、氣、神的實況，實在不是國民黨的好兆頭。
●作者：朱駿／時事評論人
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